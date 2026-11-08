Coincidență fericită la Cracovia: Doi chirurgi renumiți luau prânzul chiar lângă locul unde a avut loc atacul armat. Cine sunt și cum au intervenit cei doi salvatori

O coincidență surprinzătoare a avut loc la Cracovia în momentul atacului armat de sâmbătă. În timp ce, la intersecția străzilor Stradomska și Dietla, polițiștii se angajau într-un schimb de focuri cu atacatorul, la câteva zeci de metri distanță, doi chirurgi renumiți de la Spitalul Universitar din Cracovia luau prânzul. Prof. Michał Pędziwiatr și dr. Mateusz Wierdak se aflau în acea zonă pur întâmplător – a confirmat pentru Wirtualna Polska purtătoarea de cuvânt a spitalului.

„Pot confirma că doi chirurgi de la spitalul nostru au fost la fața locului – Michał Pędziwiatr și Mateusz Wierdak. A fost o coincidență completă că au fost în zonă pentru prânz”, spune o purtătoare de cuvânt.

Când focurile de armă au încetat, medicii au alergat spre răniți.

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Polițiștii răniți în atac au fost deja proclamați eroi în Polonia. Agentul Jakub Kulik și agentul Artur Morański și-au riscat viața pentru a-l împiedica pe autorul atentatului să mai tragă asupra altor persoane. Unul dintre ei, rănit, l-a imobilizat pe atacator cu ultimele sale puteri, trăgând asupra lui, iar apoi, îngenuncheat, l-a supravegheat până când a căzut și el la pământ. După cum a declarat pentru „Fakt” subinspectorul Katarzyna Cisło, de la poliția din Małopolska. Potrivit acesteia, ambii polițiști au fost răniți foarte grav. Unul dintre ei a fost transportat la spital în stare critică. Însă, încă de la început, eroii polițiști au beneficiat de cea mai bună îngrijire medicală posibilă. Doi chirurgi renumiți din Cracovia au ieșit în fugă dintr-un restaurant din apropiere pentru a le veni în ajutor. Unul dintre ei, fără echipament, chiar pe stradă, a oprit cu mâna proprie hemoragia abdominală a unuia din polițiștii căzuți.

Profesorul Michał Pędziwiatr a operat ulterior alte victime ale atacatorului la spital.

Realizările sale profesionale sunt impresionante. Este profesor de medicină, șef al Catedrei a II-a de Chirurgie a Universității din Cracovia și șef al Secției clinice de chirurgie generală, oncologică, metabolică și de urgențe a Spitalului Universitar din Cracovia. Al doilea medic care a salvat polițiști pe stradă este dr. Mateusz Wierdak. Și el este un chirurg renumit din Cracovia.

Alți martori întâmplători i-au ajutat, de asemenea, pe răniții de pe stradă. Printre aceștia se aflau o asistentă medicală din Jarocin și un grup de voluntari irlandezi ai apărării civile.