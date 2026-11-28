Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Căderea Plevnei, la 28 noiembrie 1877, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente ale Războiului de Independență al României. După aproape cinci luni de asediu, armatele române și ruse au reușit să înfrângă rezistența trupelor Imperiului Otoman conduse de generalul Osman Pașa. În încercarea de a sparge încercuirea și de a-și salva armata, Osman Pașa a fost rănit și obligat să se predea colonelului român Mihail Cerchez. Victoria a fost obținută prin curajul și sacrificiul soldaților români și ruși. În urma capitulării, zeci de mii de soldați otomani au fost luați prizonieri, iar armamentul acestora a fost capturat. Căderea Plevnei a avut o importanță militară și strategică deosebită, slăbind considerabil armata otomană și contribuind la apropierea victoriei în Războiul de Independență.

La 28 noiembrie 1918, Bucovina s-a unit cu Regatul României, acesta fiind unul dintre cele mai importante momente ale procesului de realizare a Marii Uniri. Evenimentul a avut loc la Cernăuți, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan, unde s-a întrunit Congresul General al Bucovinei, sub conducerea lui Iancu Flondor. La adunare au participat reprezentanți ai românilor, germanilor, polonezilor și ucrainenilor. În urma dezbaterilor, Congresul a votat în unanimitate moțiunea privind “Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei […] cu Regatul României”. Hotărârea a exprimat dorința unirii Bucovinei cu patria-mamă, după 144 de ani de stăpânire habsburgică. Actul unirii a fost consfințit de Regele Ferdinand I prin decretul din 18/31 decembrie 1918 și confirmat ulterior de Parlamentul României. Unirea Bucovinei a contribuit la realizarea Marii Uniri din 1918, alături de Unirea Basarabiei și cea a Transilvaniei. Ziua de 28 noiembrie este sărbătorită astăzi ca Ziua Bucovinei, fiind un simbol al unității naționale și al aspirațiilor românilor bucovineni.

Martha Bibescu a fost o scriitoare, memorialistă și prințesă română, cunoscută atât în România, cât și în cercurile culturale și diplomatice europene. S-a născut la 28 ianuarie 1886, în București, cu numele Martha Lucia Lahovary, fiind fiica lui Ion Lahovary și a Smarandei Mavrocordat. În 1905 s-a căsătorit cu prințul George Valentin Bibescu, devenind prințesa Martha Bibescu. A fost o femeie cultivată, pasionată de literatură, artă și călătorii. În 1908 a publicat prima sa carte, Les Huit Paradis, inspirată de călătoriile sale în Persia și Turcia. Lucrarea a fost apreciată și premiată de Academia Franceză. Un loc important în viața sa l-a ocupat Palatul Mogoșoaia, pe care l-a restaurat și transformat într-un important centru cultural și loc de întâlnire pentru personalități politice și artistice. În timpul Primului Război Mondial, s-a implicat în activități de ajutorare a răniților, contribuind la organizarea unui spital. După instaurarea regimului comunist, a plecat în exil la Paris, unde a continuat să scrie. A murit la 28 noiembrie 1973, la Paris, la vârsta de 87 de ani. Martha Bibescu rămâne o personalitate reprezentativă a culturii românești și europene, remarcându-se prin talent literar, eleganță și contribuția la promovarea patrimoniului românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1757: William Blake 🇬🇧✒️🎨 poet, vizionar, pictor și gravor. A trăit aproape toată viața în sărăcie și a murit în timp ce încă lucra la gravuri (cele ce ilustrau Divina Comedie a lui Dante)

🎂1820: Friedrich Engels 🇩🇪✒️ filozof politic, alături de partenerul său, mai bine cunoscutul Karl Marx, a dezvoltat teoria comunistă, a fost coautor al Manifestului Partidului Comunist (1848). Engels a editat mai multe volume din Das Kapital, după moartea lui Marx

🎂1863: Eremia Grigorescu 🇷🇴✩ general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război

🎂1880: Andrei Rădulescu 🇷🇴⚖️ Întemeietor al școlii de cercetare a dreptului românesc. Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

🎂1887: Ernst Röhm 🇩🇪✩ fondatorul batalioanelor de asalt Cămășile Brune ale Partidului Nazist (NSDAP), apoi comandantul Sturmabteilung (SA); în vara lui 1934 a organizat o tentativă de lovitură de stat, pentru care a fost executat

🎂1912: Colea Răutu 🇷🇴🎭🎬 A interpretat roluri memorabile în „Moara cu noroc”, „Mihai Viteazul”, „Frații Jderi”, „Nemuritorii”, „Pintea”

🎂1925: József Bozsik 🇭🇺⚽️ a făcut parte din echipa supranumită Magicii Maghiari. Este cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei de fotbal a Ungariei având 101 selecții

🎂1948: Mariana Nicolesco 🇷🇴🎼 soprană. În 1993 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române

🎂1949: Corneliu Vadim Tudor 🇷🇴🗣️

🎂1949: Alexander Godunov 🇷🇺🇺🇸🎬 actor, balerin, membru Bolshoi, a interpretat personajul Karl, în Die Hard (1988). A decedat la 45 de ani, din cauza consumului excesiv de alcool

🎂1950: Ed Harris 🇺🇸🎬 Pollock, Appaloosa, The Rock, The Abyss, Apollo 13, A Beautiful Mind, Enemy at the gates, A History of Violence, The Truman Show, The Right Stuff, Gone, Baby, Jackknife, Empire Falls, The Game Change, The Hours, Pain & Gain, Mother!

🎂1961: Alfonso Cuarón 🇲🇽🎥 Children of Men, Great Expectations, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, Pan’s Labyrinth, Y tu mamá también, A Little Princess, The Assassination of Richard Nixon, Gravity

🎂1962: Jon Stewart 🇺🇸📺 gazdă a emisiunii de televiziune The Daily Show

🎂1967: Marcel Ciolacu 🇷🇴🗣️

🎂1967: Anna Nicole Smith 🇺🇸🎬💃🏼 când avea 26 de ani, devine cunoscută prin căsătoria cu miliardarul american J. Howard Marshall, rămânând văduvă după un an. Debutează în comedia „Naked Gun 33⅓: The Final Insult”, unde va juca alături de Leslie Nielsen și Priscilla Presley. În același an joacă în „The Hudsucker Proxy”, alături de Jennifer Jason Leigh și Paul Newman. Moare la 39 de ani, urmare a unei supradoze

🎂1974: Apl.de.ap 🇺🇸🎤 Black Eyed Peas

🎂1984: Mary Elizabeth Winstead 🇺🇸🎬 Final Destination 3 (2006), Death Proof (2007), Grindhouse (2007)The Thing (2011), 10 Cloverfield Lane (2016)

Decese 🕯

🕯️1872: Mary Somerville 🇬🇧🧮 Printre domeniile de care s-a ocupat cu predilecție au fost matematica și astronomia. A fost a doua femeie-om de știință, după Caroline Herschel, care a dobândit recunoaștere din partea Regatului Britanic

🕯️1922: Vasile Lucaciu 🇷🇴✒️ una dintre cele mai importante personalități politice, culturale și istorice ale românilor ardeleni din perioada imperiului Austro-Ungar, și militant pentru drepturile românilor din Transilvania. A avut de suferit în repetate rânduri represiunea autorităților de la Budapesta. În perioadele în care a fost deținut politic, românii ardeleni i-au dedicat în semn de prețuire și solidaritate un cântec: Doina lui Lucaciu

🕯️1941: Vladimir Bodescu 🇷🇴🗣️ a făcut parte din Sfatul Țării din Basarabia. A fost una din numeroasele victime ale comunismului sovietic. A fost arestat la 10 august 1940, după ocuparea Basarabiei de către URSS. A murit de epuizare în 1941 în gulag

🕯️1954: Enrico Fermi 🇮🇹🔬 laureat Nobel, descoperitorul fisiunii nucleare. A avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan de punere la punct a bombei nucleare

🕯️1973: Martha Bibescu 🇷🇴✒️ S-a distins prin întreaga ei operă ca o prezență de o mare noblețe de spirit, una din primele femei-mason ale României și una dintre cele mai frumoase și cunoscute românce ale începutului de secol XX

🕯️1982: Regina mamă Elena 🇷🇴♛ soția principelui moștenitor Carol al României (viitorul rege Carol al II-lea) și mama regelui Mihai I al României

🕯️1989: Arsenie Boca 🇷🇴✝️ stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi al Mănăstirii Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate. A fost unul din martorii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea

🕯️2010: Leslie Nielsen 🇨🇦🇺🇸🎬 Naked Gun

🕯️2021: Frank Williams 🇬🇧🏎‍🟀 proprietarul echipei de Formula 1 Williams

🕯️2023: Charlie Munger 🇺🇸💰 a fost om de afaceri, miliardar, investitor, avocat și filantrop. Vicepreședinte al Berkshire Hathaway, conglomeratul controlat de Warren Buffett, din 1978 până la moartea sa în 2023. Buffett l-a descris pe Munger drept partenerul său cel mai apropiat și mâna dreaptă și l-a creditat drept „arhitectul” filozofiei de afaceri moderne a Berkshire Hathaway. A trăit 99 de ani. Ca parte a filosofiei sale, a locuit în aceeași casă relativ modestă din California timp de 70 de ani. Când a fost întrebat despre traiul în case mai luxoase, acesta a declarat: „în aproape fiecare caz, acestea fac persoana mai puțin fericită, nu mai fericită”. El a apreciat utilitatea unei „case simple” văzând avantaje în asta față de viața într-o casă ostentativă.

Evenimente📋

📋🇦🇱 Albania: Ziua națională. Proclamarea Independenței de Stat față de Imperiul Otoman (1912)

Calendar 🗒️

🗒️1520: Exploratorul portughez Ferdinand Magellan a trecut prin strâmtoarea de la sudul Americii de Sud, care-i poarta numele

🗒️1877: Căderea Plevnei. După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce

🗒️1905: Naționalistul irlandez Arthur Griffith pune bazele mișcării politice radicale Sinn Fein

🗒️1912: Albania își declară independența față de Imperiul Otoman

🗒️1918: Consiliul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României

🗒️1919: România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minimă de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere

🗒️1979: Un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Era zborurilor turistice comerciale pe continent se încheie

🗒️1987: Un Boeing 747 al South African Airways având 159 de persoane la bord se prăbușește în Oceanul Indian în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu

🗒️1991: Osetia de Sud își declară independența față de Georgia

🗒️1994: Norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum

🗒️2004: Într-un accident minier din Republica Populară Chineză 166 mineri sunt blocați în subteran în mina de cărbune Chenjiashan situată în nordul țării, în provincia Shaanxi