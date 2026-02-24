Prima pagină » Știri externe » Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina

Cinci victime la Zaporojie după noi valuri de atacuri rusești cu drone kamikaze, când s-au împlinit patru ani de război în Ucraina

Mihai Tănase
24 feb. 2026, 07:41, Știri externe
Războiul din ucraina intră în al patrulea an cu noi atacuri rusești cu drone asupra orașului Zaporojie. Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după o nouă serie de lovituri care au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale.

Armata Rusei a atacat cu drone luni seară orașul Zaporojie, din sudul Ucraina, provocând rănirea a cinci persoane, printre care și un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, citate de Pravda.ua.

„Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor”, au raportat serviciile naționale de urgență.

Potrivit autorităților ucrainene, o dronă s-a prăbușit peste o clădire a unei fabrici situate în apropierea unui imobil rezidențial cu nouă etaje. Impactul a declanșat un incendiu care s-a extins pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați, iar mai multe locuințe din vecinătate au fost avariate.

Un alt atac a vizat o zonă aflată lângă cartiere rezidențiale, unde cinci clădiri și mai multe autoturisme parcate într-o curte interioară au fost avariate, conform aceleiași surse.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor materiale, au mai precizat serviciile de urgență.

Exploziile care au zguduit mai multe zone din capitala regională au avut loc cu doar câteva ore înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, începută pe 24 februarie 2022.

