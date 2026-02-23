Prima pagină » Știri externe » Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit

Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit

Mihai Tănase
23 feb. 2026, 11:46, Știri externe
Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
Război în Ucraina - Foto: Facebook/Volodimir Zelenski - Imagine cu rol ilustrativ

Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind 126 de drone și rachete balistice, vizând mai multe regiuni, inclusiv Odesa și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit și mai multe au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

Forțele ruse au lansat luni dimineață un atac de amploare asupra Ucraina, folosind drone de luptă și rachete balistice, care au provocat victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării. Cele mai grav afectate au fost zonele Zaporojie și Odesa, unde autoritățile au confirmat cel puțin trei morți.

În regiunea Zaporojie, atacurile lansate noaptea trecută au lovit o instalație industrială în primele ore ale zilei de luni, 23 februarie. Potrivit lui Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale, un bărbat de 33 de ani a fost ucis, iar un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost rănit, potrivit France24.com.

Odesa, sub o ploaie de drone kamikaze rusești

În regiunea Odesa, două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor cu drone, a anunțat Serviciul de Urgență al Statului. O dronă rusă s-a prăbușit, declanșând un incendiu care a cuprins două camioane și a avariat alte vehicule și infrastructura din zonă. Într-o altă zonă, un dealer auto și mai multe camioane parcate au fost cuprinse de flăcări.

„Din păcate, două persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma atacului”, a transmis Serviciul de Urgență.

Tot în Odesa, o dronă a lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, însă nu au fost raportate incendii sau victime la acea adresă.

Explozii masive în Harkov

Atacurile au vizat și estul țării. În Harkov, localnicii au raportat explozii succesive. Primarul orașului, Ihor Terekhov, a anunțat pe Telegram că districtul Kholodnohirskyi a fost lovit de rachete rusești, ulterior și districtul Osnovyanskyi a intrat sub atac rusesc,.

Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a precizat că un bărbat de 55 de ani a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, iar ulterior o altă persoană a solicitat asistență medicală.

Regiunea Dnipropetrovsk a fost, de asemenea, vizată de atacuri duminică seara, 22 februarie. Forțele ruse au lovit un sanatoriu din districtul Pavlohrad, rănind un bărbat. În comunitatea Pokrovska din districtul Synelnykovsky, unda de șoc a avariat clădirea unității locale de pompieri, spărgând ferestrele și deteriorând tavanul. Un incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc turn a fost stins de echipele de intervenție.

Potrivit Forțele Aeriene ale Ucrainei, Rusia a atacat în cursul nopții cu 126 de drone de luptă și rachete balistice Iskander, dintre care aproximativ 80 au fost drone de tip Shahed. Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic și grupuri mobile, a reușit să respingă mare parte din atac.

La ora 8:00 dimineața, rapoartele preliminare indicau că 105 drone rusești, inclusiv Shahed, Gerbera și Italmas, au fost doborâte sau neutralizate în nordul, sudul și estul țării. O rachetă balistică și aproximativ 20 de drone de atac au lovit 11 locații, iar resturi de drone au căzut într-o altă zonă.

