Cine ar fi tras focuri de armă spre casa Rihannei din Beverly Hils. Detaliile atacului

09 mart. 2026, 11:07, Știri externe
Momente tensionate pentru cântăreața Rihanna, după ce locuința sa, în valoare de 13.800.000 de dolari, din zona exclusivistă Beverly Hills a fost vizată de focuri de armă.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de presa americană, o femeie de aproximativ 30 de ani a tras mai multe focuri către proprietatea artistei, în timp ce aceasta se afla în interiorul vilei.

Momente de panică pentru Rihanna

Incidentul s-a produs duminică după-amiază, în cartierul Beverly Hills Post Office, una dintre cele ma selecte cartiere de vedete din SUA. Poliția din Los Angeles a intervenit după ce a primit un apel de urgență la ora 13:21, care semnala focuri de armă în apropierea proprietății, a anunțat The Times.

Potrivit anchetatorilor, suspecta ar fi tras din interiorul mașinii sale direct spre locuință. Cel puțin unul dintre gloanțe ar fi pătruns printr-un perete al casei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Sergentul Jonathan de Vera, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles, a confirmat că mai multe focuri au fost trase către reședință, fără a exista victime.

Sursă Foto / NBC News

Cel puțin zece focuri de armă au fost trase

Conform comunicărilor radio ale poliției analizate de publicația Los Angeles Times, asupra proprietății ar fi fost trase cel puțin zece focuri de armă. Atacul ar fi fost făcut dintr-un vehicul oprit vizavi de poarta vilei.

După incident, mașina suspectei, un Tesla alb, a părăsit rapid zona, deplasându-se pe Coldwater Canyon Drive. Polițiștii au transmis prin radio că urmăresc o femeie cu părul împletit, îmbrăcată într-o bluză crem, iar mașina prezenta urme de murdărie în partea inferioară.

Suspecta a fost observată ulterior de un echipaj din elicopterul poliției, care a urmărit vehiculul până într-o parcare din cartierul Sherman Oaks. Femeia a fost reținută la aproximativ 30 de minute după apelul la 911.

Armă de asalt găsită în mașină

Armen Arias, purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles, a declarat că în vehiculul suspectei a fost descoperită o armă de asalt și mai multe cartușe.

„Când au oprit suspecta și au reținut-o, au percheziționat vehiculul și au găsit o pușcă de asalt și șapte cartușe”, a declarat Armen Arias.

Anchetatorii au identificat și urmele lăsate de gloanțe în apropierea locuinței artistei: o poartă a proprietății și o rulotă parcată pe alee au fost avariate.

Casa Rihannei

Sursă Foto / NBC News

Potrivit presei americane, Rihanna locuiește în această vilă din Beverly Hills împreună cu partenerul său, rapperul ASAP Rocky. Cei doi au trei copii mici. Deocamdată nu este clar dacă alți membri ai familiei se aflau în locuință în momentul atacului.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili motivele incidentului și dacă suspecta avea o legătură directă cu artista.

