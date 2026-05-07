Un copil de trei ani s-a stins într-o fântână adâncă de 22 de metri

Un copil de trei ani s-a înecat într-o fântână adâncă de 22 de metri, în Parincea, Bacău. Mititelul nu a putut fi salvat de pompieri.

În această seară, pompierii din Bacău au intervenit în localitatea Parincea, județul Bacău, pentru salvarea unui minor care a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ 22 de metri.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

Totodată, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un container MULTIRISC, destinat sprijinirii misiunilor complexe de salvare.

Având în vedere specificul situației de urgență, a fost necesară și prezența unui alpinist din cadrul ISU Bacău, acesta coborând în fântână pentru recuperarea minorului.

În urma operațiunii desfășurate, victima, un băiețel în vârstă de aproximativ 3 ani, a fost extrasă și predată echipajului medical prezent la fața locului. La momentul extragerii, minorul nu prezenta semne vitale, motiv pentru care au fost începute imediat manevrele de resuscitare.

” Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, a fost declarat decesul minorului.” au declarat reprezentantii ISU Bacău.

