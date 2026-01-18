Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță cine reprezintă România

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că nu va participa la ediția de anul acesta a Forumul Economic Mondial de la Davos. În lipsa acestuia, Ministerul Afacerilor Externe anunță că România va fi reprezentată de Oana Țoiu, de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, de ministrul energiei, Bogdan Ivan, și de consilierul prezidențial, Radu Burnete.

Miniștrii României vor participa, la invitația președintelui Forumului de la Davos, la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizației, care va avea loc în Elveția în perioada 19-23 ianuarie.

Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă şi contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Oana Țoiu revine la Davos după 7 ani

Ministrul de externe, Oana Țoiu, revine la Davos după prezența din 2019, când a fost invitată atunci ca expert în rolul de vorbitor.

La Davos vor participa lideri mondiali importanți, inclusvi președintele SUA, Donald Trump, care va conduce cea mai mare delegație americană de până acum. Absența lui Nicușor Dan a fost comentată în spațiul public ca fiind o renunțare la „vizite pentru trei poze”, sugerând o schimbare de abordare în diplomația prezidențială.

Decizia de neparticipare vine într-un context de tensiuni internaționale crescânde, în care liderii europeni analizează relațiile cu SUA în contextul noilor politici comerciale și de securitate.

Printre discuțiile despre pacea din Ucraina, la Davos se va discuta și despre intențiile lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, dar și inițiativa președintelui american de a crea un „Consiliu de Pace” pentru toate zonele de conflict – un fel de nou ONU la care statutul de membru în consiliul permanent se poate cumpăra cu bani. România a primit oferta de a face parte dintr-un asemenea consiliu, dar în schimbul unei sume de 1 miliard de dolari.

