18 ian. 2026, 12:55, Actualitate
Liderii UE au convocat pentru astăzi o întâlnire de urgență a ambasadorilor, după anunțul lui Trump prin care susține că va impune tarife de 10 și 25% pentru 8 state europene din cauza divergențelor pe tema anexării Groenlandei. În paralel, europenii amenință America cu ruperea acordului comercial. Tensiunile între cele două blocuri de putere - escaladează.
Actualizări
13:24

UPDATE. Giorgia Meloni, premierul Italiei: "I-am spus lui Trump că este o greșeală"

Prim-ministrul Italiei a calificat duminică ca fiind o „greșeală” amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife oponenților planului său de a anexa Groenlanda, adăugând că i-a comunicat opiniile sale.

„Cred că impunerea de noi sancțiuni astăzi ar fi o greșeală”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni jurnaliștilor în timpul unei vizite la Seul, adăugând că „am vorbit cu Donald Trump acum câteva ore și i-am spus ce cred”.

13:16

UPDATE. Premierul britanic: "Decizia lui Trump este complet greșită""

Keir Starmer a declarat că decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% Marii Britanii și altor șapte țări europene pentru Groenlanda a fost „complet greșită”.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat: „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda , în scopuri necunoscute… Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre.”

Prim-ministrul Regatului Unit a declarat: „Poziția noastră cu privire la Groenlanda este foarte clară – face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o chestiune a groenlandezilor și a danezilor.

„De asemenea, am precizat că problemele de securitate arctică pentru întreaga NATO și aliații lor ar trebui să facă mai mult împreună pentru a aborda amenințarea din partea Rusiei în diferite părți ale Arcticii.”

„Aplicarea de tarife vamale aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită. Bineînțeles că vom aborda acest lucru direct cu administrația SUA.”

13:11

UPDATE. Ministrul francez al Agriculturii: SUA vor avea de suferit

Statele Unite vor avea de suferit dacă președintele Donald Trump va implementa amenințări cu impunerea de tarife vamale asupra țărilor europene care se opun planurilor sale de a achiziționa Groenlanda, a declarat duminică ministrul francez al Agriculturii.

„În această escaladare a tarifelor vamale, el are mult de pierdut, la fel ca și propriii săi fermieri și industriași”, a declarat ministrul francez al agriculturii, Annie Genevard, pentru posturile de radio Europe 1 și CNews.

O reuniune extraordinară a ambasadorilor UE a fost convocată la Bruxelles pentru duminică după-amiază.

„Uniunea Europeană are o forță de atac potențială” din punct de vedere comercial, a spus Genevard.

„Acesta este un răspuns care trebuie gestionat cu prudență, deoarece această escaladare ar putea fi mortală – dar ar putea fi mortală și pentru Statele Unite.”

Orice preluare americană a Groenlandei ar fi „inacceptabilă”, a adăugat ministrul. „Este clar că europenii nu vor lăsa Statele Unite să facă ce vor.”

12:59

UPDATE. Olanda îl acuză pe Trump de "șantaj"

Ministrul olandez de externe a declarat duminică că amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife aliaților europeni până când aceștia vor fi de acord să vândă Groenlanda Statelor Unite este „șantaj”.

„Este șantaj ceea ce face… și nu este necesar. Nu ajută alianța [NATO] și nici Groenlanda ”, a declarat David van Weel într-un interviu acordat televiziunii olandeze.

Într-o postare pe Truth Social de sâmbătă, Trump a declarat că tarife suplimentare de import de 10% vor intra în vigoare la 1 februarie pentru mărfurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Marea Britanie – țări care au fost de acord să contribuie cu personal la un exercițiu NATO în Groenlanda.

Van Weel a declarat că misiunea în Groenlanda a avut scopul de a demonstra disponibilitatea SUA-Europa de a ajuta la apărarea Groenlandei și că s-a opus ca Trump să facă o legătură cu diplomația în ceea ce privește insula și comerțul.

12:58

UPDATE. Ministrul danez de externe va vizita aliații NATO din cauza Groenlandei

Ministrul danez de externe urmează să viziteze țări membre NATO precum Norvegia, Marea Britanie și Suedia pentru a discuta strategia de securitate arctică a alianței, a anunțat duminică ministerul său.

Ministrul de externe, Lars Lokke Rasmussen, va vizita Oslo duminică, va călători la Londra luni și apoi la Stockholm joi.

„Într-o lume instabilă și imprevizibilă, Danemarca are nevoie de prieteni apropiați și aliați”, a declarat Rasmussen într-un comunicat de presă.

„Țările noastre împărtășesc opinia că suntem cu toții de acord cu privire la necesitatea consolidării rolului NATO în Arctica și aștept cu nerăbdare să discutăm despre cum putem realiza acest lucru”, a spus el.

Liderii UE au convocat pentru astăzi o întâlnire de urgență a ambasadorilor, după anunțul lui Trump prin care susține că va impune tarife de 10 și 25% pentru 8 state europene din cauza divergențelor pe tema anexării Groenlandei. În paralel, europenii amenință America cu ruperea acordului comercial.

Este supărare și furie în multe state europene. Bild relatează că noile tarife americane ar putea costa Germania până la 15 miliarde de euro pe an

Reuniune de urgență în Uniunea Europeană

„Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se vor reuni astăzi pentru o întâlnire de urgență, după ce președintele american Donald Trump a promis un val de creșteri ale tarifelor asupra aliaților europeni până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda.

Cipru, care deține președinția rotativă a UE pe șase luni, a anunțat sâmbătă seară că a convocat reuniunea pentru duminică. Diplomații UE au declarat că aceasta urma să înceapă la ora 17:00 (16:00 GMT)”

Tarifele lui Trump pe tema  Groenlandei vor submina relațiile dintre SUA și Europa și amenință să ducă totul într-o spirală a deteriorării relațiilor. Acest lucru a fost declarat de Ursula von der Leyen și António Costa, în Paraguay, odată cu semnarea acordului Mercosur.

UE plănuiește să înceteze acordul comercial cu SUA pe fondul amenințărilor lui Trump privind tarifele

În Parlamentul European, se consideră că acordul comercial dintre UE și SUA nu mai are perspective și se plănuiește oprirea procesului de ratificare a acestuia.

Această poziție a fost adoptată după declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind tarifele pentru cei care se opun cumpărării Groenlandei.

