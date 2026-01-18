13:16

Keir Starmer a declarat că decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% Marii Britanii și altor șapte țări europene pentru Groenlanda a fost „complet greșită”.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat: „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda , în scopuri necunoscute… Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre.”

Prim-ministrul Regatului Unit a declarat: „Poziția noastră cu privire la Groenlanda este foarte clară – face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o chestiune a groenlandezilor și a danezilor.

„De asemenea, am precizat că problemele de securitate arctică pentru întreaga NATO și aliații lor ar trebui să facă mai mult împreună pentru a aborda amenințarea din partea Rusiei în diferite părți ale Arcticii.”

„Aplicarea de tarife vamale aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită. Bineînțeles că vom aborda acest lucru direct cu administrația SUA.”