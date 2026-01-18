„Este șantaj ceea ce face… și nu este necesar. Nu ajută alianța [NATO] și nici Groenlanda ”, a declarat David van Weel într-un interviu acordat televiziunii olandeze.
Ministrul olandez de externe a declarat duminică că amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife aliaților europeni până când aceștia vor fi de acord să vândă Groenlanda Statelor Unite este „șantaj”.
„Este șantaj ceea ce face… și nu este necesar. Nu ajută alianța [NATO] și nici Groenlanda ”, a declarat David van Weel într-un interviu acordat televiziunii olandeze.
Într-o postare pe Truth Social de sâmbătă, Trump a declarat că tarife suplimentare de import de 10% vor intra în vigoare la 1 februarie pentru mărfurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Marea Britanie – țări care au fost de acord să contribuie cu personal la un exercițiu NATO în Groenlanda.
Van Weel a declarat că misiunea în Groenlanda a avut scopul de a demonstra disponibilitatea SUA-Europa de a ajuta la apărarea Groenlandei și că s-a opus ca Trump să facă o legătură cu diplomația în ceea ce privește insula și comerțul.