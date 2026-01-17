Prima pagină » Știri externe » Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei

🚨 Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei

17 ian. 2026, 21:32, Știri externe
Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
21:47

UPDATE. Prim-ministrul Marii Britanii: Aplicarea de tarife vamale aliaților este un lucru complet greșit

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, precizează că poziția Londrei cu privire la Groenlanda este una foarte clară, iar „ viitorul său este o chestiune care îi aparține atât pe groenlandezi, cât și pe danezi”.

„De asemenea, am precizat clar că securitatea arctică este importantă pentru întregul NATO, iar aliații ar trebui să facă mai multe împreună pentru a aborda amenințarea din partea Rusiei în diferite părți ale Arcticii”, precizează Starmer. „Aplicarea de tarife vamale aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită. Desigur, vom discuta acest lucru direct cu administrația SUA”.

21:46

UPDATE. Președinta Comisiei Europene: „Europa va rămâne unită, coordonată și angajată”

„Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, menționează că integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. […] Am subliniat în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin intermediul NATO. […] Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, precizează von der Leyen.

După ce Donald Trump și-a amenințat aliații europeni care nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA cu un război tarifar, reacțiile Europei nu au întârziat să apară. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a menționat într-o postare pe X că nicio intimidare sau amenințare nu va influența Europa. La fel, prim-ministrul Suediei a precizat că țara sa își va apăra întotdeauna vecinii.

„Franța este angajată în suveranitatea și independența națiunilor, în Europa și în alte părți ale lumii. […] Ne asumăm pe deplin această decizie, deoarece securitatea în Arctica și la marginile Europei noastre este în joc. Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații. Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu își au locul în acest context. Europenii vor răspunde într-un mod unit și coordonat dacă acestea vor fi confirmate”, a declarant Emmanuel Macron pe pagina de socializare X.

Mesajul vine după ce Donald Trump a precizat că Statele Unite vor impune tarife de 10% începând cu 1 februarie, țărilor care sunt împotriva anexării Groenlandei de către Statele Unite, printre care Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. La data de 1 iunie 2026, tarifele for fi majorate la 25% dacă aceste țări nu se vor supune doleanțelor președintelui american.

La rândul său, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, a precizat pe X că „doar Danemarca și Groenlanda decid asupra problemelor legate de Danemarca și Groenlanda. [Suedia] va apăra întotdeauna țara și vecinii săi. […] Suedia poartă în prezent discuții intense cu alte țări ale UE, cu Norvegia și cu Regatul Unit pentru un răspuns coordonat”.

Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios

Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe

Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Kievul vrea să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos

