Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, precizează că poziția Londrei cu privire la Groenlanda este una foarte clară, iar „ viitorul său este o chestiune care îi aparține atât pe groenlandezi, cât și pe danezi”.
„De asemenea, am precizat clar că securitatea arctică este importantă pentru întregul NATO, iar aliații ar trebui să facă mai multe împreună pentru a aborda amenințarea din partea Rusiei în diferite părți ale Arcticii”, precizează Starmer. „Aplicarea de tarife vamale aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită. Desigur, vom discuta acest lucru direct cu administrația SUA”.