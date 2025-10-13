Prima pagină » Știri externe » Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8

Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8

Andrei Văcaru
13 oct. 2025, 07:58, Știri externe
Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8

Acordul de încetare a focului intrat în vigoare în Gaza prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război.

Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 ar mai fi în viață, potrivit BBC.

Toți, cu excepția unuia, se numărau printre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului grupării palestiniene asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 1.200 de alte persoane.

Israelul a răspuns lansând o campanie militară în Gaza, în timpul căreia peste 67.000 de persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, condus de Hamas.

Cine sunt ostaticii aflați încă în viață

Începând cu ora 8, este așteptat ca Hamas să elibereze toți cei 48 de ostatici pe care îi mai deține după doi ani de război. Iată numele celor 20 de ostatici despre care se presupune că sunt în viață:

Ariel Cunio, în vârstă de 28 de ani, a fost răpit alături de fratele său, David Cunio, în vârstă de 35 de ani, în atacul asupra kibuțului Nir Oz din 7 octombrie. Ultimul mesaj al lui Ariel către familia sa a fost: „Suntem într-un film de groază”.

Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, se afla la festivalul Nova în timpul atacurilor Hamas. Gali și Ziv Berman, frați gemeni în vârstă de 28 de ani, au fost răpiți din kibuțul Kfar Aza. Omri Miran, în vârstă de 48 de ani, cel mai în vârstă dintre ostaticii supraviețuitori, a fost răpit din casa sa din Nahal Oz.

Ceilalți ostatici care urmează să fie eliberați sunt: ​​Matan Angrest, în vârstă de 22 de ani; Matan Zangauker, în vârstă de 25 de ani; Nimrod Cohen, în vârstă de 21 de ani; Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani; Yosef-Chaim Ohana, 25 de ani; Elkana Bohbot, 36 de ani; Avinatan Or, 32 de ani; Eitan Mor, 25 de ani; Bar Kupershtein, 23 de ani; Segev Kalfon, 27 de ani; și Rom Braslabski, 21 de ani.

Trei ostatici au mai mult de o naționalitate: Eitan Horn, 38 de ani, cu dublă cetățenie israeliano-argentiniană; Maxim Herkin, 37 de ani, cu dublă cetățenie israeliano-rusă; și Alon Ohel, 24 de ani, cu cetățenii israeliană, germană și sârbă.

Autorităţile israeliene au declarat oficial că 26 de ostatici au murit, pe baza concluziilor medicilor legişti şi ale serviciilor de informaţii. Soarta a doi dintre ei, inclusiv a lui Joshi, rămâne necunoscută.Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor unor ostatici ar putea dura ceva timp, întrucât nu toate locurile de înmormântare sunt cunoscute. O echipă specială internaţională va ajuta la localizarea tuturor cadavrelor.

Unul dintre aceşti decedaţi este un soldat israelian ucis în războiul dintre Israel şi Hamas din 2014, iar restul se aflau printre cei 251 de ostatici luaţi în atacul mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a precipitat războiul. Unii erau deja morţi când au fost luaţi, alţii au fost ucişi de răpitori sau în atacurile israeliene din Gaza.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt CRIZEI din regiune. Programul președintelui american

Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
09:30
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
FOTO-VIDEO Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu
09:10
Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu
LIVE UPDATE A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU
09:02
A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU
EXTERNE Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei”
08:24
Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei”
EVENIMENT Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor
08:09
Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 738. Ce prevede acordul de pace în Gaza și cine sunt țările semnatare
08:08
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 738. Ce prevede acordul de pace în Gaza și cine sunt țările semnatare
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii
Cancan.ro
Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: 'Facem chetă pentru un…' Soțul a venit în ajutorul ei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Moment emoționant la nunta lui Igor Cuciuc! Soția artistului era însărcinată în patru luni, când a avut loc marele eveniment. Cum le-a dat binecuvântarea maestrul Nicolae Botgros: „S-a ridicat și a spus cuvinte frumoase”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Prognoza actualizată de la ANM: Cum va fi vremea între 13 octombrie și 10 noiembrie
SPORT Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”
09:37
Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj”
Gândul de Vreme Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
SPORT Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
09:17
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
ACTUALITATE Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
09:16
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
SPORT România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
09:16
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
ACTUALITATE Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
08:49
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei