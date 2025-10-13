Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8

Acordul de încetare a focului intrat în vigoare în Gaza prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război.

Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 ar mai fi în viață, potrivit BBC.

Toți, cu excepția unuia, se numărau printre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului grupării palestiniene asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 1.200 de alte persoane.

Israelul a răspuns lansând o campanie militară în Gaza, în timpul căreia peste 67.000 de persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, condus de Hamas.

Cine sunt ostaticii aflați încă în viață

Începând cu ora 8, este așteptat ca Hamas să elibereze toți cei 48 de ostatici pe care îi mai deține după doi ani de război. Iată numele celor 20 de ostatici despre care se presupune că sunt în viață:

Ariel Cunio, în vârstă de 28 de ani, a fost răpit alături de fratele său, David Cunio, în vârstă de 35 de ani, în atacul asupra kibuțului Nir Oz din 7 octombrie. Ultimul mesaj al lui Ariel către familia sa a fost: „Suntem într-un film de groază”.

Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, se afla la festivalul Nova în timpul atacurilor Hamas. Gali și Ziv Berman, frați gemeni în vârstă de 28 de ani, au fost răpiți din kibuțul Kfar Aza. Omri Miran, în vârstă de 48 de ani, cel mai în vârstă dintre ostaticii supraviețuitori, a fost răpit din casa sa din Nahal Oz.

Ceilalți ostatici care urmează să fie eliberați sunt: ​​Matan Angrest, în vârstă de 22 de ani; Matan Zangauker, în vârstă de 25 de ani; Nimrod Cohen, în vârstă de 21 de ani; Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani; Yosef-Chaim Ohana, 25 de ani; Elkana Bohbot, 36 de ani; Avinatan Or, 32 de ani; Eitan Mor, 25 de ani; Bar Kupershtein, 23 de ani; Segev Kalfon, 27 de ani; și Rom Braslabski, 21 de ani.

Trei ostatici au mai mult de o naționalitate: Eitan Horn, 38 de ani, cu dublă cetățenie israeliano-argentiniană; Maxim Herkin, 37 de ani, cu dublă cetățenie israeliano-rusă; și Alon Ohel, 24 de ani, cu cetățenii israeliană, germană și sârbă.

Autorităţile israeliene au declarat oficial că 26 de ostatici au murit, pe baza concluziilor medicilor legişti şi ale serviciilor de informaţii. Soarta a doi dintre ei, inclusiv a lui Joshi, rămâne necunoscută.Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor unor ostatici ar putea dura ceva timp, întrucât nu toate locurile de înmormântare sunt cunoscute. O echipă specială internaţională va ajuta la localizarea tuturor cadavrelor.

Unul dintre aceşti decedaţi este un soldat israelian ucis în războiul dintre Israel şi Hamas din 2014, iar restul se aflau printre cei 251 de ostatici luaţi în atacul mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a precipitat războiul. Unii erau deja morţi când au fost luaţi, alţii au fost ucişi de răpitori sau în atacurile israeliene din Gaza.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt CRIZEI din regiune. Programul președintelui american

Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT

Sursa foto: Profimedia