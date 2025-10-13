Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt CRIZEI din regiune. Programul președintelui american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ajunge în această dimineață în Orientul Mijlociu pentru a încerca din nou să pună capăt conflictului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza și pentru a intermedia eliberarea ostaticilor israelieni pe care gruparea încă îi mai ține captivi în teritoriul palestinian.

Turul de forță al liderului de la Casa Albă începe luni în Israel, acolo unde Trump se va întâlni cu premierul țării, Benjamin Netanyahu, și unde va susține un discurs în Knesset (Parlamentul israelian, n. red.) despre situația actuală. Ulterior, Trump urmează să ajungă în Egipt, acolo unde va participa la un summit privind Gaza alături de președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi.

Conform programului președintelui american, Trump urmează să aterizeze în Egipt la ora locală 13:45. În acest context, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici sunt așteptați să fie eliberați în cel mult 24 de ore.

Donald Trump merge întâi în Israel

Biroul lui Benjamin Netanyahu a publicat un document cu informații referitoare la vizita lui Donald Trump în Israel. Documentul publicat de biroul premierului israelian arată că președintele american se va întâlni cu Netanyahu în biroul acestuia de la Knesset, la ora locală 10:15 (10:15, ora României. n. red.).

Pe aeroportul Ben Gurion, covorul roșu a fost deja întins, în așteptarea sosirii Air Force One.

Președintele american merge, apoi, în Egipt

După evenimentele la care va participa în Israel, Trump va pleca spre Egipt, pentru a participa la summit-ul în cadrul căruia urmează să fie discutată situația din Fâșia Gaza. Egiptul a găzduit negocierile dintre Israel și Hamas după ce Trump a dezvăluit planul său de pace pentru Gaza în 21 de puncte, care a inclus și dezarmarea grupării Hamas.

Momentul central al vizitei va fi o ceremonie de pace în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh luni după-amiază. Peste 20 de lideri, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, vor participa la summitul de la Sharm El-Sheikh.

