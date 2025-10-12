Ivanka TRUMP a transmis un mesaj emoționant mulțimii adunate la Tel Aviv. În Piața Ostaticilor, americanii au fost ACLAMAȚI, Netanyahu HUIDUIT

O noapte emoționantă în Tel Aviv, unde Ivanka Trump și Jared Kushner s-au adresat miilor de oameni din Piața Ostaticilor.

Israelul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea ultimilor ostatici capturați de Hamas în urmă cu 735 de zile. Mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv pentru ceea ce ei speră să fie ultima dată.

Printre ei, fiica președintelui SUA Donald Trump, Ivanka Trump, care s-a adresat mulțimii, notează The Jerusalem Post.

„Ostaticii se întorc acasă”

La sosirea în Piață, delegația americană – Ivanka Trump, Jared Kushner și emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff – a fost aclamată.

Prin contrast, mai târziu, mulțimea adunată a huiduit numele premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Ivanka a transmis mesajul de solidaritate al președintelui american Donald Trump, spunând:

„Ostaticii se întorc acasă”.

La rândul lor, participanții au scandat numele lui Trump, în semn de apreciere pentru implicarea lui în acordul de pace din Gaza.

Reprezentându-și tatăl, Ivanka li s-a adresat celor adunați, spunând:

„Onorăm puterea fiecărei familii, așteptând, rugându-ne și crezând… Sunt uimită de puterea și convingerea lor… Președintele a vrut să vă împărtășesc că vă vede, vă aude și este alături de voi, întotdeauna”.

Ea a reflectat la întoarcerea ostaticilor și i-a caracterizat ca fiind „un triumf al credinței, al curajului și al unei umanități comune… Ne rugăm să ne asigurăm că săptămâna care vine este una de vindecare pentru voi toți.”

Ivanka a mai spus:

„Una de vindecare pe măsură ce începem și ne îmbarcăm în următorul capitol, care, cu voia lui Dumnezeu, va fi o pace lungă și durabilă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți pentru că ați fost solidari împreună în acest capitol întunecat.”

Jared Kushner: Din 7 octombrie, inima sa „nu a mai fost completă”

Soțul Ivankăi, Jared Kushner, a fost și el prezent în piață și a însoțit-o pe scenă în timpul remarcilor sale.

Jared Kushner a reflectat asupra atacurilor din 7 octombrie, spunând că inima sa „nu a fost completă” din acea zi.

Se așteaptă ca ostaticii în viață să se întoarcă acasă până luni, după ce au petrecut mai mult de doi ani în captivitatea Hamas.

Multe dintre familiile celor răpiți s-au întâlnit cu Trump și reprezentanții Administrației sale în timpul lungii așteptări pentru întoarcerea ostaticilor.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

J. D. Vance confirmă informațiile despre ostaticii Hamas și vizita lui Trump în regiune: „Suntem în pragul unei păci ADEVĂRATE în Orientul Mijlociu”