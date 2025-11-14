Prima pagină » Știri externe » Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație

Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație

14 nov. 2025, 19:40, Știri externe

21 de persoane (12 bărbați, 9 femeie) au fost arestate vineri seară, în afara centrului de antiimigrație Broadview ICE (Serviciul de Imigrație și Control al Vămilor al Statelor Unite) din Chicago.  Confruntările au avut loc în aceeași zi când un judecător federal a ordonat eliberarea a 13 deținuți, indicând că alți 100 vor fi eliberați.

Oficialii nu au divulgat alte detalii despre arestări, informează Fox News CBS scrie că 300 de protestatari s-au adunat de la ora 9:30 dimineața (ora locală) pentru a cânta și a se ruga pe durata  demonstrației pentru susținerea imigrației.

Ei au afișat mesajul „Dumnezeu vrea să-i permită oricui să fie liber”.  La ora 9:50, organizatorul demonstrației dorea să li se permită accesul unor membri ai clerului în interiorul clădirii ICE pentru a face împărtășanie. Femeile pastor cântau „Fără ICE, fără KKK, fără America fascistă”.

Forțele de ordine au intervenit împotriva manifestanților violenți

La început cinci oameni au fost arestați când poliția de stat a intervenit cu bastoane. Chicago Sun Times  relatează cum un ofițer de poliție din Broadview a scos un taser pentru avertisment, asta în timp ce protestatarii și forțele de ordine se împingeau și se băteau.

Agenții federali nu au folosit gaze lacrimogene, spray cu piper sau alți agenți chimici. Doi ofițeri din Broadview și un adjunct au fost transportați la Spitalul Loyola.

Primarul din Broadview, Katrina Thompson, a declarat:

Violența protestatarilor din afara orașului, care a dus la rănirea în această dimineață a doi ofițeri de poliție din satul Broadview, a unui ofițer de poliție din statul Illinois și a unui adjunct al șerifului din comitatul Cook,  fiind transportați la spitalul Loyola, este inacceptabilă și scandaloasă. I-am rugat în repetate rânduri pe protestatari să ridice vocile, nu pumnii. Ei au ales pumnii. Acești locuitori din afara orașului au ales să lovească ofițerii de poliție care le-au protejat libertatea de exprimare și i-au apărat  împotriva atacurilor agenților ICE. Îi vom vedea în instanță”, a declarat primarul.

Sursa Foto Ilustrativ: ICE

Sursa Video: Fox News/ X

