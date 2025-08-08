Prima pagină » Știri externe » Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia

Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia

08 aug. 2025, 20:05, Știri externe
Traficul maritim prin Strâmtoarea Dardanele a fost temporar oprit, din cauza incendiilor forestiere din nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul Transporturilor de la Ankara.

Traficul prin Strâmtoarea Dardanele, o importantă rută pentru transportul maritim internațional, a fost oprit ca măsură de precauție, deoarece incendiile s-au răspândit în zona din apropierea orașului Canakkale.

Un număr de locuitori ai orașului au fost evacuați.

Vânturile puternice au alimentat incendiile, ajutându-le să se răspândească, în contextul vremii calde și uscate, au declarat oficialii locali. Eforturile „atât din aer, cât și de la sol” de a stinge flăcările sunt în desfășurare, a declarat vineri guvernatorul provinciei Canakkale, citat în Turkiye Today.

Pompierii turci au fost trimiși pentru a încerca să stingă incendiile. Avioane și elicoptere specializate în stingerea incendiilor au fost, de asemenea, trimise la fața locului.

Aeroportul principal din Canakkale este închis pentru zborurile de pasageri, dar aeronavele de stingere a incendiilor și de căutare și salvare încă operează de acolo.

Strâmtoarea Dardanele leagă Marea Egee de Marea Marmara. Împreună cu Strâmtoarea Bosfor, servește ca rută vitală pentru transportul comercial între Europa și Asia, notează BBC.

Aproape 46.000 de nave au traversat Dardanelele în 2024, potrivit datelor oficiale.

Sute de incendii de vegetație au izbucnit în Turcia în această vară, forțând zeci de mii de oameni să-și evacueze casele.

În iulie, cel puțin zece lucrători forestieri și membri ai echipelor de salvare au fost uciși în timp ce se luptau cu incendiile din provincia Eskisehir din centrul Turciei.

