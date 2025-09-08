CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere

Franța se confruntă din nou cu o criză politică de amploare, în contextul în care Guvernul Bayrou riscă să își piardă mandatul în Parlamentul de la Paris, iar situația din Hexagon a fost analizată și de jurnaliștii de la CNN.

Aceștia susțin că „Franța a devenit neguvernabilă”, însă această criză politică nu ar fi trebuit să se întâmple. În deschiderea materialului, intitulat „Franța este din nou în criză. Nu ar fi trebuit să fie așa”, jurnaliștii CNN fac referire la o celebră întrebare pusă de fostul președinte francez Charles de Gaulle, care a întrebat „cum poate cineva să guverneze o țară cu 246 de tipuri de brânză” și spun că situația este mai actuală ca niciodată.

„Cu încă un guvern în pragul prăpastiei, Franța a devenit, se pare, neguvernabilă. Luni, Francois Bayrou, la mai puțin de un an de la numirea sa, pare să devină al patrulea prim-ministru care pleacă în doar 20 de luni. Soarta sa depinde acum de un vot de încredere în Parlament care, dacă ar fi pierdut, ar reprezenta un record sub a Cincea Republică și l-ar lăsa pe președintele țării, Emmanuel Macron, mai slăbit ca niciodată”, scrie publicația americană.

Franța se confruntă cu mari probleme economice

Bayrou a convocat votul din Parlament într-o încercare de a promova o serie de măsuri economice care ar reduce cu 44 de miliarde de euro cheltuielile publice, măsuri care sunt destul de nepopulare. Premierul a atras atenția că Franța trebuie să își controleze datoria publică, o chestiune de „supraviețuire națională, deoarece „timp de 20 de ani, fiecare oră din fiecare zi și din fiecare noapte a dus la o creștere cu 12 milioane de euro pe oră”.

„Pe măsură ce Franța se adâncește în instabilitatea politică, împrumuturile devin tot mai scumpe. Randamentele obligațiunilor pe zece ani au crescut peste cele ale Spaniei, Portugaliei și Greciei, țări care au fost cândva în centrul crizei datoriilor din zona euro, și se apropie acum de cele ale Italiei. O economie supusă unei presiuni crescânde și în contradicție cu imaginea de om puternic european pe care (președintele) Macron a încercat să o proiecteze”, mai notează CNN.

Dacă Guvernul Bayrou va cădea, presiunile asupra lui Macron pentru a demisiona se vor intensifica, deși acesta a promis că își va duce mandatul la capăt. Marine Le Pen îi cere să dizolve Parlamentul, dar noi alegeri ar consolida aproape sigur partidul ei și ar fractura și mai mult Legislativul de la Paris, mai scriu jurnaliștii americani.

Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

Premierul francez, Francois Bayrou, urmează să desfășoare un vot privind asumarea răspunderii de către Guvern, care poate conduce la o eventuală încheiere a mandatului său din cauza opoziției partidelor de stânga și de extremă-dreapta.

Partidele politice vor avea dreptul de a trimite câte un reprezentant la tribună pentru a-și exprima părerea despre această situație care provoacă incertitudine în rândul clasei politice franceze. Prima formațiune care își va susține discursul va fi Partidul Socialist, urmat de Dreapta Republicană, Ecologiștii, Democrații (MoDem), Horizons, grupul LIOT, Stânga Democrată și Republicană (Comuniștii), Uniunea Dreptei pentru Republică, Partidul Mobilizarea Națională (RN), grupul Împreună pentru Republică, Partidul Franța Nesupusă și un membru neafiliat. Premierului i se va oferi dreptul de a răspunde tuturor deputaților. Citește mai mult…

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate

Sursa foto: Profimedia