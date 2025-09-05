Prima pagină » Știri externe » Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate

Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate

05 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Alianța parlamentară care oferă susținere Administrației Emmanuel Macron riscă să se scindeze înaintea votului privind asumarea răspunderii de către Guvernul François Bayrou în Adunarea Națională, iar Franța riscă să ajungă din nou la alegeri parlamentare anticipate, comentează cotidianul Le Monde.

”Cuvintele de ordine sunt «claritate» și «postură combativă», pentru depășirea impasului cu care se confruntă Guvernul. Președintele Republicii a cerut, în ședința Consiliului de Miniștri, susținerea membrilor Executivului prin «mobilizare și pedagogie» înaintea votului programat în Parlament pe 8 septembrie, care ar putea provoca demiterea Guvernului François Bayrou”, scrie Marie Pouzadoux, într-un editorial publicat în cotidianul Le Monde.

Deși nu mai convocase de câteva luni o ședință a coaliției prezidențiale, Emmanuel Macron i-a chemat marți la Palatul Elysée pe Edouard Philippe, liderul formațiunii Orizonturi, pe Gabriel Attal, reprezentantul partidului Renașterea, și pe însuși premierul François Bayrou, liderul Mișcării Democrate. A insistat ca ei să își unească forțele în contextul crizei politice și bugetare din Franța, i-a îndemnat să găsească soluții împreună cu socialiștii. Macron l-a asociat grupului și pe Bruno Retailleau, liderul partidului Republicanii.

Strategia premierului Bayrou erodează unitatea taberei prezidențiale

”Dar opțiunea strategică a premierului François Bayrou derutează propriii aliați, fragilizând un bloc politic central afectat deja de mai multe eșecuri electorale. În 2022, formațiunile care îl susțineau pe președintele Macron au pierdut majoritatea absolută în Adunarea Națională, Camera inferioară a Parlamentului francez. În 2024, dizolvarea Adunării Naționale și alegerile anticipate au fragilizat și mai mult alianța, ceea ce a favorizat autonomizarea fiecărui partid și dispersia coaliției. Grupul nu mai are o coordonare formală și nici strategie parlamentară comună”, explică editorialistul.

Iar anunțul candidaturii lui Edouard Philippe în scrutinul prezidențial din 2027 deschide calea altor pretendenți din zona politică centrală. Ambițiile similare manifestate de Gabriel Attal și Gérald Darmanin afectează dialogul între partidele pro-prezidențiale. Unii deputați îi atribuie lui François Bayrou responsabilitatea accentuării divergențelor.

”François Bayrou nu a jucat rolul de coordonator al blocului central, nu a stimulat pregătirea bugetului pentru anul 2026, ceea ce a favorizat scindarea”, acuză deputatul Frédéric Valletoux, din partidul Orizonturi.

Criza politică riscă să conducă din nou la alegeri anticipate

Totuși, votul din 8 septembrie are un efect neașteptat: cel de realiniere temporară a pozițiilor partidelor Orizonturi, Mișcarea Democrată și Renașterea. După căderea Guvernului Michel Barnier, la sfârșitul anului 2024, și în contextul riscului repetării situației cu François Bayrou, cei 161 de deputați ai taberei prezidențiale știu că trebuie să își extindă alianțele, cu formațiuni de dreapta și cu Partidul Socialist, pentru a depăși impasul politic.

”Forțele politice trebuie să înțeleagă faptul că abia ulterior va începe campania pentru alegerile din 2027. (…) Prioritatea este să oferim Franței bugetul și să asigurăm stabilitatea”, a argumentat deputata Prisca Thevenot.

”Incertitudinea asociată asumării răspunderii guvernamentale pe 8 septembrie generează temeri privind o nouă dizolvare a Adunării Naționale. Iar fiecare partid din blocul central se pregătește de această perspectivă prin candidaturi dispersate, ceea ce ar putea favoriza succesul partidului Mobilizarea Națională și ajungerea forțelor de extremă-dreapta la Matignon. O scindare durabilă ar putea fi un handicap și înaintea alegerilor municipale din martie 2026. Chiar și în blocul central, uniunea politică este tot o luptă”, concluzionează editorialistul Marie Pouzadoux.

