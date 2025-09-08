FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

Premierul francez, Francois Bayrou, urmează să desfășoare un vot privind asumarea răspunderii de către Guvern, care poate conduce la o eventuală încheiere a mandatului său din cauza opoziției partidelor de stânga și de extremă-dreapta.

Partidele politice vor avea dreptul de a trimite câte un reprezentant la tribună pentru a-și exprima părerea despre această situație care provoacă incertitudine în rândul clasei politice franceze. Prima formațiune care își va susține discursul va fi Partidul Socialist, urmat de Dreapta Republicană, Ecologiștii, Democrații (MoDem), Horizons, grupul LIOT, Stânga Democrată și Republicană (Comuniștii), Uniunea Dreptei pentru Republică, Partidul Mobilizarea Națională (RN), grupul Împreună pentru Republică, Partidul Franța Nesupusă și un membru neafiliat. Premierului i se va oferi dreptul de a răspunde tuturor deputaților.

Rezultatul votului va fi făcut public în seara aceasta, iar verdictul pare a se îndrepta către o potențială încheiere a mandatului lui Bayrou din cauza voturilor negative din partea partidelor de stânga și de extremă-dreapta.

Bayrou denunță forțele politice care încearcă să răstoarne Guvernul

În Senat, Elisabeth Borne, ministrul Educației, va citi discursul premierului Franței însă membri nu vor putea vota și nu vor putea răspunde declarațiilor lui Bayrou, potrivit cotidianului Le Monde.

De asemenea, Francois Bayrou a atras atenția, duminică, asupra situației dificile din Franța, denunțând forțele politice „aflate în război civil deschis” de trei ani în cadrul Adunării Naționale, care încearcă să provoace „împreună” prăbușirea Guvernului.

„Există lucruri mai rele în viața decât să fii în fruntea unui guvern și acesta să fie răsturnat”, a declarat Bayrou, părând să fie conștient de o posibilă încheiere a mandatului său. „Nouă luni, nu este o perioadă așa de rea. Nu am niciun regret”, a dezvăluit premierul, regretând, totuși, absența implementării „unei reforme majore pentru educația națională”.

