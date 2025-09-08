Prima pagină » Știri externe » FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

08 sept. 2025, 10:00, Știri externe
FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale

Premierul francez, Francois Bayrou, urmează să desfășoare un vot privind asumarea răspunderii de către Guvern, care poate conduce la o eventuală încheiere a mandatului său din cauza opoziției partidelor de stânga și de extremă-dreapta.

Partidele politice vor avea dreptul de a trimite câte un reprezentant la tribună pentru a-și exprima părerea despre această situație care provoacă incertitudine în rândul clasei politice franceze. Prima formațiune care își va susține discursul va fi Partidul Socialist, urmat de Dreapta Republicană, Ecologiștii, Democrații (MoDem), Horizons, grupul LIOT, Stânga Democrată și Republicană (Comuniștii), Uniunea Dreptei pentru Republică, Partidul Mobilizarea Națională (RN), grupul Împreună pentru Republică, Partidul Franța Nesupusă  și un membru neafiliat. Premierului i se va oferi dreptul de a răspunde tuturor deputaților.

Rezultatul votului va fi făcut public în seara aceasta, iar verdictul pare a se îndrepta către o potențială încheiere a mandatului lui Bayrou din cauza voturilor negative din partea partidelor de stânga și de extremă-dreapta.

Bayrou denunță forțele politice care încearcă să răstoarne Guvernul

În Senat, Elisabeth Borne, ministrul Educației, va citi discursul premierului Franței însă membri nu vor putea vota și nu vor putea răspunde declarațiilor lui Bayrou, potrivit cotidianului  Le Monde.

De asemenea, Francois Bayrou a atras atenția, duminică, asupra situației dificile din Franța, denunțând forțele politice „aflate în război civil deschis” de trei ani în cadrul Adunării Naționale, care încearcă să provoace „împreună” prăbușirea Guvernului.

„Există lucruri mai rele în viața decât să fii în fruntea unui guvern și acesta să fie răsturnat”, a declarat Bayrou, părând să fie conștient de o posibilă încheiere a mandatului său.

„Nouă luni, nu este o perioadă așa de rea. Nu am niciun regret”, a dezvăluit premierul, regretând, totuși, absența implementării „unei reforme majore pentru educația națională”.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate

Citește și

EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
EXTERNE Curtea Supremă a Israelului ACUZĂ: Guvernul Netanyahu nu oferă suficientă mâncare prizonierilor palestinieni!
09:27
Curtea Supremă a Israelului ACUZĂ: Guvernul Netanyahu nu oferă suficientă mâncare prizonierilor palestinieni!
EXTERNE Donald Trump este „pregătit” să impună noi SANCȚIUNI împotriva Rusiei/ „Acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”
09:09
Donald Trump este „pregătit” să impună noi SANCȚIUNI împotriva Rusiei/ „Acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”
EXTERNE Erin Patterson, „criminala cu ciuperci otrăvitoare”, CONDAMNATĂ la închisoare pe viață. Planul morții a început din bucătărie cu „buretele viperei”
09:07
Erin Patterson, „criminala cu ciuperci otrăvitoare”, CONDAMNATĂ la închisoare pe viață. Planul morții a început din bucătărie cu „buretele viperei”
Mediafax
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
Preț carburanți luni, 8 septembrie 2025: Săptămâna începe cu prețuri mai mari la benzină și motorină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
România a pierdut un maestru al muzicii! Toți românii l-au iubit. Marele Julio Iglesias se înclina în fața lui
Evz.ro
Mercenarul lui Călin Georgescu aruncă în aer serviciile secrete. Scandal fără precedent
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
VVIDEO Ce a făcut Naomi când a văzut imaginile cu Andrei și Alexandrina? Nimeni nu se aștepta la un asemenea gest. Cei care au văzut scena cu concurenta din Casa Iubirii sunt înmărmuriți. Momentul viral pe care nimeni nu-l explică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele metale sunt mai conductive decât altele?
ACTUALITATE Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
11:43
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ”
SPORT Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
11:35
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”
ACTUALITATE Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
11:14
Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu
ACTUALITATE Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
11:12
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ
POLITICĂ „Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
11:05
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele
SPORT Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț
10:53
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț