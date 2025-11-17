Prima pagină » Știri externe » Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online

17 nov. 2025, 16:20, Știri externe
În Germania a avut loc unul dintre cele mai scurte interviuri ale acestui an. Co-fondatorul enciclopediei online Wikipedia, Jimmy Wales, a părăsit interviul după 48 de secunde de discuție cu jurnalistul și blogger-ul Tilo Jung.

Jung a început conversația întrebând dacă Wales este singurul fondator al Wikipedia. Wales a reacționat brusc: „Nu contează. Este cea mai proastă întrebare din lume. Mă puteți numi cum vreți”. Când moderatorul a încercat să clarifice formularea, Wales s-a enervat: „Am răspuns deja de patru ori. Nu contează. Știți ce? Am terminat. Mulțumesc”. După aceasta, a părăsit studioul.

Jung, rămas singur în cadru, a remarcat doar: „Bine. Cel mai scurt interviu de pe acest canal. La revedere”.

Reacția dură a lui Wales este legată de conflictul său de lungă durată cu Larry Sanger — al doilea fondator al Wikipedia. Sanger îl acuza pe Wales că uneori se prezenta ca singurul fondator al proiectului. Pe Wikipedia, ambii sunt în continuare menționați ca „co-fondatori”.

