Presa de stat iraniană a anunțat că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou ca urmare a tensiunilor cu SUA.

Donald Trump a ordonat anterior blocarea porturilor din Golful Persic. Gărzile Revoluționare Iraniene i-au reproșat administrației prezidențiale a SUA că nu întrunește condițiile armistițiului.

20% din tranzitul global de petrol este din nou blocat, scrie Al Jazeera.

Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz

Sâmbătă, 18 aprilie, Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație privind închiderea culoarului.

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a anunțat că principala rută de transport maritim „va reveni la starea anterioară”. Motivul: SUA a refuzat să ridice blocada asupra porturilor iraniene din Golful Persic.

„Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate”, a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari „Din păcate, americanii, cu repetatele încălcări ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să se angajeze în piraterie şi furt maritim sub aşa-numita blocadă. Atât timp cât Statele Unite nu restabilesc libertatea deplină de tranzit pentru navele către şi dinspre Iran, situaţia din Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict”, a adăugat acesta.

Ieri, Donald Trump a insistat că a menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, deși Iranul anunțase că a redeschis „complet” Strâmtoarea Ormuz.

