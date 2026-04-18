Prima pagină » Știri externe » Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”

Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”

Comandamentul armatei iraniene a transmis motivul pentru care a fost închisă Strâmtoarea Ormuz: „Americanii au încălcat în mod repetat armistițiul”

Presa de stat iraniană a anunțat că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou ca urmare a tensiunilor cu SUA. 

Donald Trump a ordonat anterior blocarea porturilor din Golful Persic. Gărzile Revoluționare Iraniene i-au reproșat administrației prezidențiale a SUA că nu întrunește condițiile armistițiului.

20% din tranzitul global de petrol este din nou blocat, scrie Al Jazeera.

Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz

Sâmbătă, 18 aprilie, Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație  privind închiderea culoarului.

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a anunțat că principala rută de transport maritim „va reveni la starea anterioară”. Motivul: SUA a refuzat să ridice blocada asupra porturilor iraniene din Golful Persic.

„Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate”, a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari

„Din păcate, americanii, cu repetatele încălcări ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să se angajeze în piraterie şi furt maritim sub aşa-numita blocadă. Atât timp cât Statele Unite nu restabilesc libertatea deplină de tranzit pentru navele către şi dinspre Iran, situaţia din Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict”, a adăugat acesta.

Ieri, Donald Trump a insistat că a menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, deși Iranul anunțase că a redeschis „complet” Strâmtoarea Ormuz.

Autorul recomandă: Navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz și au atacat 3 vase comerciale. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil
17:50
Un nou atac în Strâmtoarea Ormuz: nave de război iraniene au deschis focul asupra unui petrolier, iar un al doilea vas a fost lovit de un proiectil
NEWS ALERT Un atacator a luat ostatici într-un magazin din Kiev și a tras cu o pușcă automată în civili și polițiști. Rapoartele autorităților: Există victime
17:48
Un atacator a luat ostatici într-un magazin din Kiev și a tras cu o pușcă automată în civili și polițiști. Rapoartele autorităților: Există victime
JUSTIȚIE Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
16:59
Trump poate continua construcția sălii de bal de la Casa Albă, a decis o curte federală
RĂZBOI Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah
16:51
Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah
NEWS ALERT 🚨 Navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz și au atacat 3 vase comerciale. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
16:10
🚨 Navele iraniene au închis din nou Strâmtoarea Ormuz și au atacat 3 vase comerciale. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
DECES Actrița Nadia Fares, care a fost găsită inconștientă într-o piscină și apoi a intrat în comă, a murit la 57 de ani
14:57
Actrița Nadia Fares, care a fost găsită inconștientă într-o piscină și apoi a intrat în comă, a murit la 57 de ani
Mediafax
Care este cea mai sănătoasă modalitate de a consuma fructe?
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Escaladare majoră în Golf: Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz, acuzând SUA de încălcarea acordului de redeschidere
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Cercetătorul care a demonstrat că educația genetică poate reduce prejudecățile rasiale
ADMINISTRAȚIE Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
17:08
Dominic Fritz propune tăieri masive de posturi în Primăria Timișoara. Peste 200 de funcții vizate
EVENIMENT George Simion, naș la Timișoara. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”
16:29
George Simion, naș la Timișoara. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”
EXCLUSIV Explicațiile lui Mircea Dinescu, în exclusivitate pentru Gândul, după ce locuința sa din Dolj a fost mistuită de flăcări. “Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele”
16:13
Explicațiile lui Mircea Dinescu, în exclusivitate pentru Gândul, după ce locuința sa din Dolj a fost mistuită de flăcări. “Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele”
SCANDAL Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
15:15
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
VIDEO PSD se pregătește de ”o nouă realitate politică”, după votul de luni. Grindeanu: ”România și guvernul nu mai funcționează”
15:12
PSD se pregătește de ”o nouă realitate politică”, după votul de luni. Grindeanu: ”România și guvernul nu mai funcționează”
NEWS ALERT Strâmtoarea Ormuz, ”închisă” din nou de Iran. Tensiunile cu SUA blochează ruta-cheie a petrolului. Anunțul presei iraniene
14:30
Strâmtoarea Ormuz, ”închisă” din nou de Iran. Tensiunile cu SUA blochează ruta-cheie a petrolului. Anunțul presei iraniene

Cele mai noi

Trimite acest link pe