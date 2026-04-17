Trump: „Iranienii au fost de acord cu totul, inclusiv cu renunțarea la programul nuclear și la încetarea sprijinării grupărilor Hamas și Hezbollah"

Donald Trump a declarat într-un interviu pentru CBS News că Iranul a fost de acord „cu totul” și va coopera cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit.

Președintele american a adăugat că nu vor mai fi implicate trupe americane în extragerea uraniului îmbogățit cu 60%. Dar când a fost întrebat cine va primi materialul radioactiv, a răspuns decât atât: „poporul nostru”.

Trump dezvăluie cum va fi extras uraniul îmbogățit din Iran

„Nu, nu trupele.  Ne vom duce acolo și îl vom lua.  Îl vom lua împreună pentru din acel moment, vom avea un acord și nimeni nu va mai lupta când va exista un acord. Drăguț, așa-i? Este mai bine. Am fi putut să ajungem la cealaltă modalitate dacă era necesar”, a spus președintele.

„Poporul nostru, împreună cu iranienii, vom lucra împreună să-l luăm. Și îl vom aduce în Statele Unite”, a declarat Trump.

Trump: Iranul nu va mai sprijini Hamas și Hezbollah

Președintele a dezvăluit că Iranul a fost de acors să înceteze să mai sprijine grupările teroriste proxy, precum Hamas și Hezbollah. Regimul islamist iranian le-a finanțat și înarmat ani de zile pentru a duce război împotriva Israelului. Președintele  a adăugat că cele două părți se vor întâlni în acest weekend și că SUA va continua blocada până când totul va fi dus la finalizare.

După masacrul de la 7 octombrie 2023, Israel s-a aflat într-un război sângeros cu ambele grupări sprijinite de Iran. Hamas și Hezbollah au mai dus războaie separate împotriva Israelului din anii 1980. Hamas, înființat în 1987 ca o organizație militară pro-palestiniană, a făcut parte din Prima Intifada împotriva Israelului. Aflat în conflict cu Fatah și cu PLO, a guvernat separat Fâșia Gaza ca mișcare separatistă de Autoritatea Națională Palestiniană. Hamas a condus mai multe războaie cu Israel din 2008 până în 2021. Gruparea a recurs inclusiv la atacuri sinucigașe teroriste, precum și la bombardamente cu rachete în zone civile.

Hezbollah a fost creat în 1982, ca o organizație paramilitară libaneză după invazia israeliană a Libanului. După mai multe conflicte în anii 1990, Hezbollah a jucat un rol central în războiul din Liban din 2006 contra Israelului.

Sursa Foto: The White House

