Prima pagină » Știri externe » Navele iraniene au deschis focul asupra unui petrolier din Strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
Ultima actualizare: acum 27 de secunde

🚨 Navele iraniene au deschis focul asupra unui petrolier din Strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”

Navele iraniene au deschis focul asupra unui petrolier din Strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o zi, Teheranul declarase coridorul „complet deschis”
16:21

UPDATE: Un vas cargo a fost avariat

Armata britanică raportează că un vas cargo a fost atacat lângă Strâmtoarea Ormuz. Containerele i-au fost avariate, relatează SkyNews.

Inicidentul a avut loc la câteva mile de coasta Omanului.

Au apărut rapoarte că navele iraniene au tras asupra unui petrolier. Sâmbătă, 18 aprilie, două vase comerciale au încercat să traverseze  Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Sky News, un convoi de petroliere a pătruns în coridorul navigabil.

În urmă cu o zi, conducerea Iranului declarase coridorul „complet deschis”, iar președintele american Donald Trump spunea că Iranul „a fost de acord cu toate condițiile” pentru încheierea unui acord de pace.

Un fost oficial de securitate din Qatar a transmis pentru Sky News că Garda Revoluționară din Iran demonstrează un „comportament nesăbuit” în urma rapoartelor.

Armistițiul și acordul de pace al lui Trump ar putea fi compromise

Președintele ar putea fi nevoit să anuleze armistițiul cu Iranul dacă nu este agreat un acord pe termen lung. Armistițiul de două săptămâni ar urma să expire miercuri.

Iranul a acuzat SUA că nu întrunește toate obligațiile armistițiului.  UK Maritime Trade Operations raportează două incidente petrecute lângă Strâmtoare.  De la ora 9:00, circulația navală din Strâmtoarea Ormuz părea că va decurge normal.

Care este starea petrolierului?

Căpitanul vasului petrolier în care vasele de luptă ale Gărzilor Revoluționare Iraniene au tras nu a raportat distrugeri. Echipajul este în siguranță, scrie Sky News.

Reuters transmite că a fost prima „mișcare majoră” a unor vase prin Strâmtoarea Ormuz de la începerea războiului.

Convoiul de vase care s-a format a devenit tot mai dispersat de la ora 11:00, arată datele date de platforma MarineTraffic.

Analist: Strâmtoarea Ormuz nu a fost deloc deschisă „complet”

Un analist militar, Sean Bell, a declarat într-o intervenție televizată pentru Sky News că Iranul n-a deschis deloc Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că este puțin surprinzător că Iranul a spus că a deschis-o în totalitate pentru că realitatea crudă ne arată că n-a fost deschisă deloc în totalitate”, a spus el.

Punctele cheie ale coridorului navigabil sunt în continuare închise din cauza minelor amplasate de Iran, a adăugat analistul militar.

