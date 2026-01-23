Semnalele unui război în Iran: Mai multe companii aeriene occidentale au anulat zborurile către țări din Orientul Mijlociu

Mai multe companii aeriene au anulat zboruri către țări din Orientul Mijlociu pe fondul avertismentelor unor oficiali turci că guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu pregătește să atace Iranul.

După ce președintele american Donald Trump a trimis mai multe forțe navale în Golful Persic, companiile Air Canada, United Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa și Swiss Intrnational Air Lines au suspendat toate zborurile către Tel Aviv.

Ministru turc: Israelul planifică un atac împotriva Iranului

Potrivit Turkiye Today , au fost anulate și zborurile către Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai) și Arabia Saudită. Anularea zborurilor a început de joi, mai mulți călători din Europa și America de Nord fiind afectați. Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a avertizat la televiziunea turcă NTV că Israelul va lansa o acțiune militară masivă împotriva regimului clerical de la Teheran în ciuda consecințelor potențiale pentru securitatea regională.

Donald Trump intenționase să bombardeze Iranul pentru a doua oară de la atacul din 22 iunie 2025, însă la scară mai largă. Dar Netanyahu i-a solicitat președintelui american să amâne atacul pentru a pregăti Israelul mai eficient împotriva represaliilor din partea Iranului.

Protestele din Iran s-au soldat cu 30.000 de morți și 300.000 de răniți

De la finalul lunii decembrie 2025, proteste masive anti-Khamenei au izbucnit în aproape toate marile orașe ale Iranului după prăbușirea monedei iraniene. Trump a amenințat regimul cu „lovituri dure” dacă vor fi uciși protestatari pașnici de forțele de ordine. Potrivit ONU și agenției HRANA pentru drepturile omului, în jur de 20.000-30.000 de civili au fost uciși în protestele reprimate sângeros de regimul clerical.

Peste 300.000 de manifestanți au fost răniți, raportează The Sunday Times, iar 10.000 au fost orbiți. Peste 26.000 de participanți la proteste au fost arestați, din care 800 au fost condamnați la moarte prin spânzurare. Trump a anunțat că execuțiile au fost anulate.

Sursa Foto: British Airways

