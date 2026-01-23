Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac

Întors de la forumul de la Davos, la bordul avionului prezidențial, Donald Trump a asigurat că o „armadă” a forțelor navale americane se îndreaptă spre Iran și Golful Persic, „pentru orice eventualitate”, relatează Financial Times (FT). Pentru cazul în care ar fi nevoit să ia măsuri împotriva Teheranului, mai exact.

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcție, pentru orice eventualitate”. „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem foarte atent”, a transmis președintele american la întoarcerea în SUA de la conferința de la Davos, din Elveția.

În declarația făcută reporterilor la bordul avionului Air Force One, președintele american a reiterat avertismentele anterioare adresate Iranului de a nu relua programul nuclear și de a nu executa persoanele arestate în timpul protestelor recente împotriva regimului de la Teheran.

Un grup aerian naval „impresionant“

Potrivit Le Figaro, declarația lui Donald Trump privind „armada” – nume inspirat de „Invincibila Armada” spaniolă a lui Filip al II-lea – care se îndreaptă spre Golful Persic sugerează că Statele Unite se pregătesc eventual pentru posibile atacuri. Președintele american nu a dat detalii privind componența acestei flote. Cu toate acestea, mai mulți observatori urmăresc de câteva zile mișcările grupului aeronaval din jurul portavionului USS Abraham Lincoln (CVN-72). Acesta a plecat din San Diego, portul său de origine, în noiembrie. Destinația sa finală nu a fost anunțată de Secretariatul de Război. Acesta a navigat în largul Mării Chinei de Sud în timpul iernii, participând la exerciții de tragere cu muniție reală și de realimentare pe mare.

Le Figaro relatează că, de la sfârșitul săptămânii trecute, acesta se îndreaptă încet spre Oceanul Indian. A traversat strâmtoarea Malacca între luni și marți, potrivit Marinetraffic, un site care permite urmărirea mișcărilor navelor și mai avea aproximativ cinci zile de navigare până să ajungă în largul Iranului.

De atunci, însă, și-a dezactivat sistemul de identificare automată (AIS), ceea ce face imposibilă localizarea sa.

La bord se află Carrier Air Wing 9, o escadrilă aeriană a marinei americane, compusă din avioane de vânătoare F/A-18E Super Hornet, avioane de supraveghere Hawkeye, avioane de război electronic EA-18G Growler și F-35C. De asemenea, are la bord elicoptere MH-60R/S Seahawks.

Cel puțin trei distrugătoare

De asemenea, ca orice grup aeronaval, acesta este însoțit de mai multe nave. Cel puțin trei distrugătoare – USS Spruance (DDG-111), USS Michael Murphy (DDG-112) și USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) navighează alături de acesta, putând asigura acoperire, dar și capacitate de lovire prin intermediul rachetelor Tomahawk transportate la bord.

Numele submarinelor, trimise de obicei pentru a proteja grupurile aeronavale, nu este cunoscut. Aceste capacități s-ar adăuga celor ale Flotei a V-a americane, prepoziționată în regiune. În mod normal, acestea includ cel puțin două distrugătoare și trei fregate ușoare, cu o capacitate de lovire de aproximativ o sută de rachete Tomahawk.

„Afluxul forțelor navale americane în regiune înseamnă că SUA ar fi într-o poziție mai bună atât pentru a ataca Iranul, cât și pentru a ajuta la apărarea Israelului și a bazelor sale din regiune împotriva represaliilor iraniene, așa cum a făcut-o în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut.“, explică specialiștii FT.

Tensiunile SUA cu Orientul Mijlociu au crescut, la începutul acestei luni, după ce Trump a sugerat că este pe cale să intervină în Iran, scriind pe rețelele de socializare că „AJUTORUL ESTE PE DRUM”. Însă tensiunile s-au calmat după ce Trump și-a moderat retorica, în urma presiunilor intense exercitate atât de oficialii arabi, cât și de cei israelieni. Mai multe state arabe au încercat să-l convingă pe Trump să amâne atacul asupra Iranului, temându-se că acesta ar putea declanșa un conflict regional mai amplu, în timp ce altele au avertizat că un atac ar putea determina iranienii să se unească în jurul steagului național.

Oficialii israelieni și-au exprimat îngrijorarea că țara lor ar putea fi, de asemenea, ținta represaliilor iraniene pentru un atac american, potrivit a două surse FT.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul este dispus să negocieze cu Trump în legătură cu programul său nuclear, dar insistă că negocierile trebuie să fie „corecte și juste”.

El a avertizat, de asemenea, că Iranul este pregătit pentru război în cazul în care SUA sau Israelul vor ataca.

Araghchi a declarat că un canal de comunicare între el și trimisul american Steve Witkoff a rămas deschis pe tot parcursul protestelor recente. Joi, Trump, care a declarat că programul nuclear al Iranului a fost „distrus” de bombardamentele SUA din iunie, a afirmat că Teheranul dorește să negocieze și că „vom discuta”.

Teheranul a declarat că peste 3.000 de persoane, inclusiv sute de membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor din ultimele săptămâni. Grupurile pentru drepturile omului estimează că numărul victimelor este mai mare.

