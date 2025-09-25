Reprezentanții organizației fondate de Charlie Kirk consideră scuzele lui Jimmy Kimmel INSUFICIENTE: “Unde e căința?”

Purtătorul de cuvânt al organizației Turning Point USA, fondate de Charlie Kirk, a criticat remarcile comediantului Jimmy Kimmel din timpul emisiunii cu care acesta a revenit pe ABC și cu care a obținut un rating record.

Monologul lui Kimmel „nu a fost suficient” și comicul trebuie să ceară iertare văduvei lui Charlie Kirk și națiunii, a declarat Andrew Kolvet, purtător de cuvânt al Turning Point USA.

Remarcile lui Jimmy Kimmel despre Charlie Kirk, în prima emisiune după suspendare

Într-un monolog emoționant în care a părut aproape de lacrimi, Jimmy Kimmel a spus că nu a încercat să glumească despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

„Nu a fost niciodată intenția mea să tratez cu ușurință uciderea unui tânăr”, a spus Kimmel, adăugând că nu a vrut să dea vina pe susținătorii lui Trump pentru crimă.

De asemenea, Kimmel a adus un omagiu văduvei lui Kirk.

Kimmel a remarcat că a fost „profund emoționat” de Erika Kirk, văduva lui Charlie și noul director general al Turning Point USA, care l-a iertat public pe presupusul ucigaș al soțului ei, în timpul unei slujbe de comemorare în Arizona duminică.

„Dacă crezi în învățăturile lui Isus, așa cum cred eu, iată. Acesta a fost un exemplu. Un act altruist de iertare din partea unei văduve îndurerate. M-a atins profund și sper că îi va atinge pe mulți, și dacă există ceva ce ar trebui să reținem din această tragedie pentru a duce mai departe, sper că poate fi asta”, a spus Kimmel.

Pe de altă parte, Kimmel nu a ezitat să glumească despre președintele Donald Trump și l-a creditat pe acesta pentru ceea ce se aștepta să fie un rating record.

Monologul lui Kimmel a atras o audiență de aproape 18 milioane de oameni pe YouTube, notează PBS.

Reacția reprezentanților organizației Turning Point USA

Purtătorul de cuvânt al Turning Point USA Andrew Kolvet a criticat remarcile lui Kimmel, spunând că acesta a oferit scuze în loc să ceară iertare familiei Kirk și țării:

„Unde a fost „Îmi pare rău”, unde a fost căința?”, a întrebat el.

Kolvet a susținut că emoția lui Kimmel a venit mai mult din teama de anulare decât din remușcări autentice.

„Da, Jimmy a fost emotiv”, a scris Kolvet. „Așa și. S-a emoționat pentru el însuși pentru că aproape că și-a incendiat întreaga carieră.” „Tot ce trebuia să facă era să spună simplu: „Îmi pare rău, nu o voi mai face, mă voi descurca mai bine”. În schimb, a fost sfidător, și-a ales cu grijă cuvintele, a încercat să manipuleze ambele părți. Și nu așa obținem vindecare în această țară.”

În timpul emisiunii „America’s Newsroom” de miercuri, Kolvet și-a reiterat remarcile cu privire la Kimmel.

„Când oameni ca Jimmy Kimmel ocolesc adevărul, când refuză să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, atunci asta trimite un semnal că există o întreagă mașinărie instituțională care este pregătită să-i apere pe acești răufăcători”.

Kolvet a spus că, dacă Kimmel vrea să fie iertat pentru declarațiile sale insensibile, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce a spus, notează Fox News.

„Avem nevoie să spună: ‘Îmi pare rău, am mințit, m-am înșelat și nu o voi mai face. Și îmi cer scuze familiei Kirk și lui Erika Kirk’,” a spus Kolvet.

Suspendarea lui Jimmy Kimmel a declanșat o discuție națională în Statele Unite despre libertatea de exprimare și capacitatea lui Donald Trump de a controla cuvintele jurnaliștilor și comentatorilor.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele a criticat ABC pentru că l-a adus înapoi pe Kimmel și a amenințat postul de televiziune cu un proces.

