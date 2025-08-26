Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV

Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV

Andrei Văcaru
26 aug. 2025, 15:49, Știri externe
Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV

Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului injectabil dezvoltat de Gilead Sciences pentru prevenirea infecției cu HIV, a anunțat compania farmaceutică marți.

Medicamentul, cunoscut sub numele de lenacapavir, va fi vândut în Europa sub denumirea comercială Yeytuo. Acesta a fost aprobat în iunie de autoritățile de reglementare din SUA, unde este comercializat sub numele de Yeztugo. Medicamentul se administrează sub formă de injecție, de două ori pe an, potrivit Reuters.

Aprobarea înseamnă că acest medicament va putea fi comercializat și administrat în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Înainte ca medicamentul să poată fi pus la dispoziția pacienților, Gilead va trebui să stabilească prețul de vânzare și compensarea acestuia cu sistemele de sănătate din fiecare țară.

În Statele Unite, prețul de listă al Gilead pentru Yeztugo este de peste 28.000 de dolari pe an. Unele companii de asigurare din SUA amână acoperirea noii injecții, invocând prețul său ridicat în comparație cu medicamentele generice.

Analiștii estimează că medicamentul va avea vânzări de peste patru miliarde de dolari pe an până în 2029.

Noul medicament, o armă extrem de importantă în lupta împotriva HIV/SIDA

Comisia Europeană a aprobat medicamentul pentru profilaxia pre-expunere (PrEP), cu scopul de a reduce riscul de infectare cu HIV pe cale sexuală la adulți și adolescenți cu risc crescut.

Lenacapavir s-a dovedit a fi aproape 100% eficient în prevenirea HIV în studiile clinice desfășurate anul trecut, dând naștere unor noi speranțe de a întrerupe transmiterea virusului care infectează 1,3 milioane de persoane pe an. Compania a declarat că a depus, de asemenea, o cerere de revizuire și în Australia, Brazilia, Canada, Africa de Sud și Elveția și se pregătește să facă același lucru și în Argentina, Mexic și Peru.

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat în iulie lenacapavirul ca opțiune suplimentară de PrEP pentru prevenirea HIV.

Compania intenționează, împreună cu Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, să furnizeze lenacapavir pentru până la două milioane de persoane din țările cu venituri mici pe parcursul a trei ani, mai arată sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

OMS recomandă utilizarea unui medicament inovator împotriva HIV/SIDA, în contextul fondurilor tot mai reduse pentru combaterea acestei maladii

OMS critică SUA pentru refuzul de a mai ajuta programele anti-HIV. „Expune riscului milioane de vieți”

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

EXTERNE Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
15:43
Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
VIDEO Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
15:34
Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
EXTERNE Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul
15:29
Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul
EXTERNE Reuters: Trump ia în considerare SANCȚIUNI împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale
15:05
Reuters: Trump ia în considerare SANCȚIUNI împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale
EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Dinții unei vaci oferă indicii despre transportul pietrelor de la Stonehenge