Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV

Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului injectabil dezvoltat de Gilead Sciences pentru prevenirea infecției cu HIV, a anunțat compania farmaceutică marți.

Medicamentul, cunoscut sub numele de lenacapavir, va fi vândut în Europa sub denumirea comercială Yeytuo. Acesta a fost aprobat în iunie de autoritățile de reglementare din SUA, unde este comercializat sub numele de Yeztugo. Medicamentul se administrează sub formă de injecție, de două ori pe an, potrivit Reuters.

Aprobarea înseamnă că acest medicament va putea fi comercializat și administrat în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Înainte ca medicamentul să poată fi pus la dispoziția pacienților, Gilead va trebui să stabilească prețul de vânzare și compensarea acestuia cu sistemele de sănătate din fiecare țară.

În Statele Unite, prețul de listă al Gilead pentru Yeztugo este de peste 28.000 de dolari pe an. Unele companii de asigurare din SUA amână acoperirea noii injecții, invocând prețul său ridicat în comparație cu medicamentele generice.

Analiștii estimează că medicamentul va avea vânzări de peste patru miliarde de dolari pe an până în 2029.

Noul medicament, o armă extrem de importantă în lupta împotriva HIV/SIDA

Comisia Europeană a aprobat medicamentul pentru profilaxia pre-expunere (PrEP), cu scopul de a reduce riscul de infectare cu HIV pe cale sexuală la adulți și adolescenți cu risc crescut.

Lenacapavir s-a dovedit a fi aproape 100% eficient în prevenirea HIV în studiile clinice desfășurate anul trecut, dând naștere unor noi speranțe de a întrerupe transmiterea virusului care infectează 1,3 milioane de persoane pe an. Compania a declarat că a depus, de asemenea, o cerere de revizuire și în Australia, Brazilia, Canada, Africa de Sud și Elveția și se pregătește să facă același lucru și în Argentina, Mexic și Peru.

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat în iulie lenacapavirul ca opțiune suplimentară de PrEP pentru prevenirea HIV.

Compania intenționează, împreună cu Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, să furnizeze lenacapavir pentru până la două milioane de persoane din țările cu venituri mici pe parcursul a trei ani, mai arată sursa citată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sursa foto: Shutterstock