Comisia Europeană le oferă asistență fermierilor din șase state membre, inclusiv din ROMÂNIA

Comisia Europeană a adoptat, vineri, o propunere prin care să furnizeze aproape 50 de milioane de euro din fondurile de rezervă pentru agricultură în scopul susținerii fermierilor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia afectați de fenomene meteorologice.

”În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei Europene alocă 7,4 milioane de euro Bulgariei, 10,8 milioane de euro Ungariei, 4,2 milioane de euro Letoniei, 1,1 milioane de euro Lituaniei, 14,8 milioane de euro Poloniei și 11,5 milioane de euro României. Aceste țări pot completa sprijinul UE până la nivelul de 200% din fonduri naționale”, anunță Comisia Europeană.

Cele șase state membre UE au fost afectate de ger, grindină și ploi torențiale, care au distrus o mare parte a culturilor de fructe, legume, nuci și semințe.

În primăvara anului 2025, Bulgaria s-a confruntat cu o vreme neobișnuită, care a început cu temperaturi calde în februarie, cea ce a făcut ca pomii să înflorească prea devreme. Vremea friguroasă care a urmat în martie și aprilie a afectat multe recolte. România a fost afectată de același fenomen, ceea ce a cauzat pierderi semnificative în producția de fructe.

”Evenimentele meteo frecvente și extreme, care de data aceasta au afectat fermierii din șase state membre, evidențiază volatilitatea și incertitudinea condițiilor de lucru ale fermierilor. Ajutorul oferit astăzi le va aduce o mică alinare fermierilor care și-au pierdut recoltele și veniturile anul acesta”, a declarat Christophe Hansen, comisarul UE pentru Agricultură și Alimentație. ”Este important mai mult ca niciodată să atenuăm efectele modificărilor climatice, dar și să ne adaptăm la ele. Săptămâna aceasta, am vizitat proiecte ale instalațiilor de irigații din România și Bulgaria, concepute pentru a ajuta fermierii să facă față secetei recurente. Actuala Politică Agricolă Comună conține prevederi pentru gestionarea crizelor și a riscurilor (…). Mai mult ca niciodată, trebuie să gândim și să colaborăm asupra soluțiilor sustenabile”, a subliniat Christophe Hansen.

Foto: Profimedia