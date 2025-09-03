Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Andrei Văcaru
03 sept. 2025, 17:18, Știri externe
Comisia Europeană a aprobat acordul de liber schimb UE-Mercosur, document care va fi apoi prezentat celor 27 de state membre și Parlamentului European.

Acordul a fost aprobat împreună cu acordul actualizat dintre UE și Mexic, arată ANSA.

„Aceste acorduri istorice reprezintă o parte fundamentală a strategiei UE de diversificare a relațiilor sale comerciale”, explică Comisia. „Acordul”, subliniază aceasta, „garantează o protecție cuprinzătoare și completă pentru fiecare aspect sensibil din sectorul agricol”. Se estimează că acesta va duce la o creștere cu 39% a exporturilor UE către țările Mercosur și va sprijini „440.000 de locuri de muncă în întreaga Europă”.

„Acordurile noastre cu Mercosur și Mexic reprezintă etape importante pentru viitorul economic al UE. Continuăm să ne diversificăm comerțul, să încurajăm noi parteneriate și să creăm noi oportunități de afaceri. Companiile din UE și sectorul agroalimentar al UE vor beneficia imediat de tarife și costuri mai mici, contribuind la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. UE este deja cel mai mare bloc comercial din lume, iar aceste acorduri vor consolida această poziție”, a declarat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.

Ce înseamnă acest lucru la nivel practic

Acordul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay (Acordul de parteneriat UE-Mercosur) va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piață de peste 700 de milioane de consumatori. Firmele din UE se vor bucura de avantajul primului venit, beneficiind de tarife mai mici într-o regiune în care majoritatea celorlalte țări se confruntă cu tarife mari și alte bariere comerciale.

Se estimează că acordul poate crește exporturile anuale ale UE către Mercosur cu până la 39% (49 de miliarde de euro), susținând peste 440.000 de locuri de muncă în întreaga Europă. Acesta va reduce taxele Mercosur, adesea prohibitive, pentru exporturile UE, inclusiv pentru produse industriale cheie, cum ar fi automobilele (în prezent 35%), utilajele (14-20%) și produsele farmaceutice (până la 14%), se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

„Acordul va facilita investițiile companiilor din UE în lanțuri de aprovizionare cheie, inclusiv pentru materii prime critice și bunuri conexe, toate cu un nivel ridicat de protecție a mediului și a forței de muncă. Acest lucru poate juca un rol esențial în avansarea transformărilor economice verzi și digitale ale ambelor regiuni, asigurând în același timp lanțuri de aprovizionare previzibile și stabile”, mai transmite Comisia.

Sursa foto: Shutterstock

