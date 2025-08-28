Prima pagină » Știri externe » Companiile aeriene propun majorarea vârstei de PENSIONARE pentru piloți din lipsă de personal. Sindicatele din industria aviatică se opun

Companiile aeriene propun majorarea vârstei de PENSIONARE pentru piloți din lipsă de personal. Sindicatele din industria aviatică se opun

28 aug. 2025, 12:03, Știri externe
Companiile aeriene propun majorarea vârstei de PENSIONARE pentru piloți din lipsă de personal. Sindicatele din industria aviatică se opun

Un grup sindical care reprezintă interesele companiilor aeriene la nivel mondial a solicitat Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) să majoreze vârsta de pensionare a piloţilor până la 67 de ani, de la 65 de ani cât este în prezent.

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA), un organism care reprezintă 350 de companii aeriene la nivel global, motivează necesitatea majorării vârstei de pensionare prin faptul că cererea de călătorii cu avionul depăşeşte oferta de piloţi, astfel mulți pasageri așteaptă timpi importanți între curse.

„Majorarea vârstei de pensionare cu doi ani este un pas prudent dar rezonabil şi care este compatibil cu siguranţa. În continuare vor trebui să fie cel puţin doi piloţi în cabina de pilotaj la fiecare zbor, dintre care unul cu vârsta de până în 65 de ani, dacă celălalt pilot va avea o vârstă mai mare decât acest prag”, transmite IATA.

Regulile internaţionale interzic piloţilor cu vârsta de peste 65 de ani să zboare pe rutele internaţionale, şi multe ţări, inclusiv SUA, aplică aceeaşi regulă şi pe rutele interne, notează Reuters.

Principalele sindicate ale piloţilor din SUA se opun majorării vârstei de pensionare pe baza îngrijorărilor cu privire la siguranţă.

„Nu există suficiente date disponibile pentru a evalua în mod adecvat riscurile majorării vârstei de pensionare. Nu vrem să ne jucăm cu siguranţa pasagerilor”, transmit sindicatele americane.

În urmă cu aproape două decenii, ICAO a majorat vârsta de pensionare a piloţilor de la 60, până la 65 de ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu

Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună

Citește și

EXTERNE Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
19:54
Trump este decis să îl pună sub ACUZARE pe George Soros: A provocat „mari daune țării noastre”
EXTERNE Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului: „Nu a fost o decizie luată cu ușurință”
18:39
Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului: „Nu a fost o decizie luată cu ușurință”
NEWS ALERT Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
18:08
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
ULTIMA ORĂ VIDEO | Germania i-a identificat pe autorii atacului asupra gazoductului NORD STREAM /Suspiciuni privind implicarea statului ucrainean
17:14
VIDEO | Germania i-a identificat pe autorii atacului asupra gazoductului NORD STREAM /Suspiciuni privind implicarea statului ucrainean
EXTERNE Ministrul de Finanțe al Franței: „Nu cred într-o criză financiară. Nu avem nicio DIFICULTATE în a ne finanța economia”
16:52
Ministrul de Finanțe al Franței: „Nu cred într-o criză financiară. Nu avem nicio DIFICULTATE în a ne finanța economia”
EXTERNE Ministrul sud-coreean de Externe avertizează asupra deschiderii COREEI DE NORD față de comunitatea internațională
15:42
Ministrul sud-coreean de Externe avertizează asupra deschiderii COREEI DE NORD față de comunitatea internațională
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Evz.ro
Leo de la Strehaia, dezvăluiri despre „doamnele” din showbiz. Cine tremură
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață