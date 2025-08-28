Companiile aeriene propun majorarea vârstei de PENSIONARE pentru piloți din lipsă de personal. Sindicatele din industria aviatică se opun

Un grup sindical care reprezintă interesele companiilor aeriene la nivel mondial a solicitat Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) să majoreze vârsta de pensionare a piloţilor până la 67 de ani, de la 65 de ani cât este în prezent.

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA), un organism care reprezintă 350 de companii aeriene la nivel global, motivează necesitatea majorării vârstei de pensionare prin faptul că cererea de călătorii cu avionul depăşeşte oferta de piloţi, astfel mulți pasageri așteaptă timpi importanți între curse.

„Majorarea vârstei de pensionare cu doi ani este un pas prudent dar rezonabil şi care este compatibil cu siguranţa. În continuare vor trebui să fie cel puţin doi piloţi în cabina de pilotaj la fiecare zbor, dintre care unul cu vârsta de până în 65 de ani, dacă celălalt pilot va avea o vârstă mai mare decât acest prag”, transmite IATA.

Regulile internaţionale interzic piloţilor cu vârsta de peste 65 de ani să zboare pe rutele internaţionale, şi multe ţări, inclusiv SUA, aplică aceeaşi regulă şi pe rutele interne, notează Reuters.

Principalele sindicate ale piloţilor din SUA se opun majorării vârstei de pensionare pe baza îngrijorărilor cu privire la siguranţă.

„Nu există suficiente date disponibile pentru a evalua în mod adecvat riscurile majorării vârstei de pensionare. Nu vrem să ne jucăm cu siguranţa pasagerilor”, transmit sindicatele americane.

În urmă cu aproape două decenii, ICAO a majorat vârsta de pensionare a piloţilor de la 60, până la 65 de ani.

