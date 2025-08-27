Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună

Doi angajați din România au înregistrat în luna iunie venituri brute de aproape jumătate de milion de euro, ceea ce le-a permis să vireze contribuții record, de peste 100.000 de lei fiecare, la fondurile de pensii private Pilon II, potrivit datelor obținute de Ziarul Financiar pe baza informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Contribuția la Pilonul II este de 4,75% din venitul brut lunar, ceea ce înseamnă că un virament de 100.000 de lei corespunde unui salariu brut de peste 2,1 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 425.000 de euro. Astfel, în cazul celor doi salariați, veniturile brute obținute în iunie au depășit acest prag.

Specialiștii în recrutare precizează că asemenea sume provin, cel mai probabil, din bonusuri anuale de performanță acordate de companii internaționale sau din salarii compensatorii oferite managerilor disponibilizați.

„O contribuţie la Pilonul II de peste 100.000 lei poate însemna bonusuri de performanță la închiderea anului financiar ori salarii compensatorii pentru executivi din companii multinaționale“, a declarat Paula Rus, managing partner la Today Workforce.

Tot în iunie, alți 11 români au avut venituri brute între 100.000 și 500.000 de euro, iar alți 13 între 16.800 și 100.000 de euro. Totuși, astfel de cazuri reprezintă doar o fracțiune din totalul contribuabililor.

Cei care virează lunar peste 1.000 de euro în Pilonul II reprezintă doar 0,06% din totalul participanților, însă contribuția lor cumulată acoperă circa 1,35% din fond.

Nucleul de echilibru al Pilonului II vine din salarii obișnuite. Aproximativ 60% dintre participanți câștigă între 4.200 și 21.000 de lei brut lunar, generând peste 61% din valoarea fondului. Salariul mediu brut din România este de aproximativ 1.800 de euro, mult sub veniturile excepționale ale celor doi salariați care au contribuit cu peste 100.000 de lei într-o lună.

Foto: envato

