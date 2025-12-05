Prima pagină » Știri externe » Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Pușcașii marini au deschis focul

🚨 Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Pușcașii marini au deschis focul

05 dec. 2025, 14:50, Știri externe
Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Pușcașii marini au deschis focul
14:53

UPDATE. Pușcașii marini au deschis focul asupra unor drone deasupra unei baze de submarine nucleare, - raportează presa franceză

Presa din Franța relatează că, joi, 4 decembrie, în jurul orei 19:30 (ora locală n.r.), cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Această bază, situată la marginea portului Brest din Finistère (un departament în vestul Franței n.r.) găzduiește submarinele nucleare cu rachete balistice (SSBN) din cadrul forței de descurajare nucleară a Franței.

Conform datelor AFP, preluate de TF1 Info, a fost lansată o operațiune de combatere și de căutare a dronelor. Batalionul de pușcași marini, responsabil de securitatea bazei, a efectuat mai multe operațiuni.

Oficialii au anunțat că „mai multe survoluri detectate au declanșat reacțiile planificate de militarii prezenți în peninsulă”, fără a specifica mijloacele puse în aplicare și nici rezultatele acestora, „pentru a proteja secretul procedurilor”.

„Orice survol al unei baze militare este interzis în țara noastră”, a răspuns Catherine Vautrin, ministrul Forțelor Armate din Franța. „Salut interceptarea personalului nostru militar la baza Île Longue”, a adăugat ministrul. „A fost depusă o plângere și o anchetă este în curs de desfășurare”, a concluzionat ea, indicând că, în acest moment, originea dronelor nu a fost stabilită.

Zborurile cu drone în această zonă restricționată nu sunt neobișnuite. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a fost semnalată prezența unei drone „deasupra peninsulei Crozon”, din care face parte Île Longue, dar fără a survola zona militară.

Condițiile de vizibilitate au fost deosebit de bune, noaptea trecută, deasupra portului Brest, datorită lunii pline,  un fenomen cunoscut sub numele de superlună.

Considerată un „sanctuar“ al descurajării nucleare a Franței, baza Île Longue este protejată de 120 de pușcași marini care lucrează în coordonare cu infanteria navală. Baza asigură mentenanța celor patru SSBN-uri franceze (Purtătoare de Rachete Balistice), dintre care cel puțin unul este permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Forța nucleară a Franței

Franța are patru submarine nucleare strategice (SSBN), din clasa Le Triomphant, care formează coloana vertebrală a forței sale de descurajare nucleară, dotate cu rachete balistice M51, plus submarine nucleare de atac (SSN) din clasa Barracuda, care sunt mai recente, precum Suffren, Duguay-Trouin și Tourville.

  • Submarine Strategice (SSBN): 4 submarine Le Triomphant (Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant, Le Terrible) – acestea poartă focoasele nucleare strategice.
  • Submarine de Atac (SSN): 3 submarine Barracuda (Suffren, Duguay-Trouin, Tourville), cu rol de atac și protecție.

Astfel, Franța deține un total de 7 submarine cu propulsie nucleară, dintre care 4 sunt purtătoare de rachete nucleare (SSBN).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Imagini hilare din Republica Moldova. O dronă a fost plimbată cu motocultorul prin sat

Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
16:53
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
CONTROVERSĂ Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
16:13
Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
SANCȚIUNE UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
15:50
UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
ULTIMA ORĂ Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României
15:11
Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României
FLASH NEWS Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia
14:39
Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia
ULTIMA ORĂ Statele Unite cer Europei să-și asume apărarea NATO până 2027
13:40
Statele Unite cer Europei să-și asume apărarea NATO până 2027
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cel mai bătrân strămoș al rechinilor înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor

Cele mai noi