Compozitorul coloanei sonore din Regele Leu cere daune de 27 de milioane de euro unui comedian pentru interpretarea greșită a cântecului

Lebo M, creatorul celebrei melodii din Regele Leu, „Circle of Life” (Nants’ Ingonyama), l-a dat în judecată pe comediantul Learnmore Jonasi pentru că a interpretat greșit melodia și solicită daune de 27.000.000 de dolari, conform People.

Creatorul celebrei melodii din Regele Leu cere daune de 27 de milioane de dolari

Compozitorul câștigător al premiului Grammy, Lebohang Morake, a intentat un proces pe 16 martie în California împotriva comedianului Learnmore Jonasi, care, în urma participării sale în podcastul One54 Africa, acesta a susuținut că scandarea „Nants’ingonyama bagithi Baba” se traduce prin „Uite, acolo e un leu. O, Doamne”.

Lebo M l-a acuzat pe comedian că ar fi făcut „declarații false despre semnificația compoziției «Nants’ingonyama»”, conform plângerii obținute de PEOPLE. Comediantul Jonasi este dat în judecată pentru declarații înșelătoare, încălcând Legea Lantham, defăimare în sine, calomnie comercială și interferență delictuală cu potențialul avantaj economic.

Incantația „Nants’ingonyama bagithi Baba” este folosită atât în ​​filmul original din 1994, cât și în adaptarea din 2019. Hans Zimmer a compus coloana sonoră a filmului, cu melodii de Elton John și Tim Rice.

Comediantul Jonasi „a batjocorit semnificația culturală a scandării”

Conform plângerii, Jonasi „a prezentat acest lucru ca un fapt autoritar, nu ca o comedie” și că, procedând astfel, „a batjocorit semnificația culturală a scandării cu imitații exagerate”.

„Reducerea lui Jonasi la «Uite, e un leu. O, Doamne» nu este o traducere simplificată – este o distorsiune fabricată, trivializantă, menită să fie o glumă de prost gust pentru profitul propriu ilegal și distrugerea operei imaginative și artistice a lui Lebo M. Adevăratul sens al expresiei „Nants’ingonyama bagithi Baba” a lui Nants este «Trăiască regele, ne înclinăm cu toții în prezența regelui»”, se arată în plângere.

Morake l-a contactat pe Jonasi pe Instagram

După ce clipul podcastului a devenit viral, Morake i-a trimis un mesaj lui Jonasi pe Instagram, conform plângerii.

Într-unul dintre mesaje, Morake i-ar fi spus lui Jonasi că „comentariile sale nu făceau parte dintr-un stand-up și urmăreau să «șteargă peste 30 de ani de muncă»”, lucru cu care comedianul nu a fost de acord.

Astfel, Morake solicită un proces cu juriu și despăgubiri de 27.000.000 de dolari.

