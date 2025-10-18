Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta.

Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe deplin de toată lumea, iar premierul ungar spune că explicația este una simplă.

„De ce Budapesta??? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locul întâlnirii dintre președinții american și rus. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe calea spre pace. Nu am educat niciodată pe nimeni. Nici măcar dacă a fost la guvernare sau în opoziție. Nu am închis niciodată canalele de negociere. Este atât de greu să convingi pe cineva de ceva dacă nu vorbești cu ei! Și cel mai important: am susținut constant și persistent cauza păcii ani întregi. Cooperare în loc de confruntare, respect reciproc în loc de stigmatizare. Aceasta este calea spre pace. Ungaria este astăzi o țară din Europa unde există șanse mari ca o negociere americano-rusă să ducă la pace. Bruxelles-ul s-a izolat, dar vom continua negocierile”, a transmis Viktor Orban pe rețelele sociale.

UE nu se opune organizării întâlnirii Trump-Putin la Budapesta

Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

„Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune care ar conduce la o pace corectă și durabilă pentru Ucraina. Dacă întâlnirea propusă la care faceți referire servește acestui scop, am saluta-o. Poziția noastră generală asupra Ucrainei este stabilită de mult timp, este cunoscută și o putem repeta dacă vor fi întrebări” a declarat vineri, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Joi seară, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat „progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

Sursa foto: Profimedia