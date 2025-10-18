Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”

Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”

Andrei Văcaru
18 oct. 2025, 12:25, Știri externe
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta.

Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe deplin de toată lumea, iar premierul ungar spune că explicația este una simplă.

„De ce Budapesta??? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locul întâlnirii dintre președinții american și rus. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe calea spre pace. Nu am educat niciodată pe nimeni. Nici măcar dacă a fost la guvernare sau în opoziție. Nu am închis niciodată canalele de negociere. Este atât de greu să convingi pe cineva de ceva dacă nu vorbești cu ei!

Și cel mai important: am susținut constant și persistent cauza păcii ani întregi. Cooperare în loc de confruntare, respect reciproc în loc de stigmatizare. Aceasta este calea spre pace. Ungaria este astăzi o țară din Europa unde există șanse mari ca o negociere americano-rusă să ducă la pace. Bruxelles-ul s-a izolat, dar vom continua negocierile”, a transmis Viktor Orban pe rețelele sociale.

UE nu se opune organizării întâlnirii Trump-Putin la Budapesta

Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

„Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune care ar conduce la o pace corectă și durabilă pentru Ucraina. Dacă întâlnirea propusă la care faceți referire servește acestui scop, am saluta-o. Poziția noastră generală asupra Ucrainei este stabilită de mult timp, este cunoscută și o putem repeta dacă vor fi întrebări” a declarat vineri, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Joi seară, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat „progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”

UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

ANALIZĂ Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
14:00
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
VIDEO Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”
12:30
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună”
FOTO-VIDEO Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
12:14
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
ANALIZA de 10 Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
10:00
Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă
POLITICĂ Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
13:57
Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
13:36
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
ACTUALITATE Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
13:33
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori