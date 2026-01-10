Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni pentru a discuta despre utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite BFM TV.

„Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război și al crimelor împotriva umanității în atacurile sale contra civililor și infrastructurilor civile din Ucraina”, a transmis ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, în scrisoarea prin care solicită organizarea reuniunii.

„Astăzi, Federația Rusă a revendicat oficial utilizarea rachetei balistice cu rază medie de acțiune numite «Oreșnik», în regiunea Lviv. O asemenea lovitură reprezintă o amenințare gravă și fără precedent pentru securitatea continentului european, subminând stabilitatea regională și prezentând riscuri grave pentru pacea și securitatea internaționale”, a adăugat Andrii Melnik.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

