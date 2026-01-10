Predecesorul lui Kyrylo Budanov ca șef de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, era cunoscut ca a doua cea mai puternică persoană din Ucraina. Cu toate acestea, a avut mult mai puțin succes pe arena diplomatică. Oficialii americani de ambele părți se săturaseră să negocieze cu Yermak cu mult înainte de înlăturarea sa în decembrie 2025. Iar negocierile directe dintre Ucraina și Rusia au eșuat vara trecută.
Kyrylo Budanov este militar prin formație, se arată într-o analiză-portret publicată de site-ul independent Meduza. Absolvent al Academiei Militare din Odesa, și-a început cariera în forțele speciale ale Serviciului de Informații Militare al Ucrainei și a devenit membru al Unității 2245 – o forță de comando de elită antrenată de CIA.
Cunoscut pentru conducerea unor operațiuni îndrăznețe împotriva Rusiei în timpul invaziei la scară largă, Budanov este una dintre cele mai populare figuri din Ucraina. Conform sondajelor realizate de Centrul Razumkov, cu sediul la Kiev, Direcția Principală de Informații se bucura de un indice de încredere de 71% sub conducerea sa, în decembrie 2025.
„Alte sondaje au arătat că peste 10% dintre respondenți ar vota pentru Budanov la alegerile prezidențiale – ceea ce îl face al treilea cel mai popular candidat după președintele Zelenski și fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnîi”, se mai arată în analiza publicată de Meduza.
Budanov este faimos pentru privirea sa rece, cu o față impasibilă și etichetat drept „omul fără zâmbet”. Atât acasă, cât și în străinătate, numele său evocă unele dintre cele mai faimoase operațiuni de sabotaj ale Ucrainei, inclusiv asasinarea unor înalți oficiali militari ruși și a unor propagandiști, atacurile de pe podul Kerci și operațiunea „Pânza de Păianjen” – deși aceasta din urmă a fost condusă de Serviciul de Securitate Internă al Ucrainei, SBU.
Dar, în cele din urmă, s-a dovedit a fi cea mai stabilă și eficientă linie de comunicare între părțile beligerante. Trebuie menționat că Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite au acționat, de asemenea, ca intermediari în schimburile de prizonieri.
În decembrie 2025, HUR a fost implicată, de asemenea, în eliberarea a peste 100 de prizonieri politici din Belarus, majoritatea aduși în Ucraina. Autoritățile belaruse au declarat că aceștia au fost schimbați „pe cetățeni ruși și belaruși răniți și capturați”. Printre cei eliberați s-au numărat și cetățeni ucraineni condamnați pentru spionaj în Belarus.
Echipa de politică externă a președintelui Trump îl cunoaște bine pe Budanov.
Un fost oficial al administrației Trump, care a lucrat cu Rusia și Ucraina, a declarat pentru Washington Post că Budanov a fost o alegere bună pentru funcția de șef de cabinet al lui Zelenski, deoarece persoanele numite politic și oficialii de carieră din guvernul SUA îl respectă.
Această sursă a amintit, de asemenea, că Budanov a jucat un rol important în discuțiile de pace de la începutul anului 2025. „Când discuți cu el despre cum se va termina războiul, este probabil unul dintre cei mai realiști și sobri”, a spus fostul oficial.
Prin contrast, aceeași sursă l-a descris pe fostul șef de cabinet al lui Zelenski și negociator principal pentru pace, Andriy Yermak, drept „antagonist și egocentric”.
Având contacte stabilite atât în SUA, cât și în Rusia, Budanov se află, acum, într-o poziție unică de negociator. Mai mult, interlocutorii săi de partea rusă – șeful GRU, Igor Kostyukov, și generalul Alexander Zorin – au făcut parte din delegația Kremlinului pentru discuțiile de pace cu Ucraina de la Istanbul, în luna mai a anului trecut.
Budanov a declarat că perspectiva înghețării liniei frontului ca parte a unui acord de încetare a focului reprezintă o dilemă pentru Ucraina.
„Pentru mine, a pierde un milimetru pătrat din teritoriul nostru este un rezultat negativ”, a declarat Budanov pentru ziarul italian Il Foglio, în luna octombrie a anului trecut. „Dar dacă adopți alte puncte de vedere, atunci cu siguranță că ne scutim de mii și mii de morți este un lucru bun”, a adăugat el.
În loc să îmbrace un costum în stil militar, așa cum au făcut oficialii ucraineni în timp de război, Budanov a purtat o vestă de uniformă cu insigne HUR. Summitul a dus la semnarea de către aliații Kievului a unei declarații privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. Regatul Unit și Franța s-au angajat, de asemenea, să desfășoare forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace.
Discuțiile au continuat pe 7 ianuarie 2025, când negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu oficiali americani pentru a discuta cea mai dificilă problemă din procesul de pace: teritoriul.
Ca de obicei, Budanov a fost reticent în legătură cu întâlnirea. „Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar există deja rezultate concrete. Munca noastră continuă. Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”, a scris Budanov pe Telegram.
Sursa foto colaj main – Profimedia Images
