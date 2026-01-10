Prima pagină » Știri externe » „Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin

Cristian Lisandru
10 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Predecesorul lui Kyrylo Budanov ca șef de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, era cunoscut ca a doua cea mai puternică persoană din Ucraina. Cu toate acestea, a avut mult mai puțin succes pe arena diplomatică. Oficialii americani de ambele părți se săturaseră să negocieze cu Yermak cu mult înainte de înlăturarea sa în decembrie 2025. Iar negocierile directe dintre Ucraina și Rusia au eșuat vara trecută.

  • Acum, Kyrylo Budanov intră în fruntea echipei de negocieri a Kievului în mijlocul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.
  • Ajuns în vârful agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Kyrylo Budanov aduce cu el o reputație de spion intangibil, popularitate publică și contacte stabilite atât în ​​SUA, cât și în Rusia.

Budanov, una dintre cele mai populare figuri din Ucraina

Kyrylo Budanov este militar prin formație, se arată într-o analiză-portret publicată de site-ul independent Meduza. Absolvent al Academiei Militare din Odesa, și-a început cariera în forțele speciale ale Serviciului de Informații Militare al Ucrainei și a devenit membru al Unității 2245 – o forță de comando de elită antrenată de CIA.

  • După ce Rusia a anexat Crimeea și a început un război în estul Ucrainei, în 2014, Budanov a participat la raiduri în peninsulă și a luptat în Donbas.
  • După ce a fost rănit în luptă, CIA l-a trimis pe Budanov la tratament, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland.

Kyrylo Budanov | Foto – Profimedia Images

  • În anul 2020, președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Budanov la conducerea Agenției de Informații Militare a Ucrainei, cunoscută sub numele de Direcția Principală de Informații (HUR).
  • În trei ani, Budanov a ajuns la gradul de general-locotenent.
  • Apoi, pe 2 ianuarie 2026, Budanov a acceptat o nouă funcție – șef de stat major al lui Zelenski -, cu doar două zile înainte de a împlini 40 de ani.

Cunoscut pentru conducerea unor operațiuni îndrăznețe împotriva Rusiei în timpul invaziei la scară largă, Budanov este una dintre cele mai populare figuri din Ucraina. Conform sondajelor realizate de Centrul Razumkov, cu sediul la Kiev, Direcția Principală de Informații se bucura de un indice de încredere de 71% sub conducerea sa, în decembrie 2025.

Alte sondaje au arătat că peste 10% dintre respondenți ar vota pentru Budanov la alegerile prezidențiale – ceea ce îl face al treilea cel mai popular candidat după președintele Zelenski și fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnîi, se mai arată în analiza publicată de Meduza.

Budanov, una dintre cele mai populare figuri din Ucraina | Foto – ProfimediaImages

Atacurile de pe podul Kerci și Operațiunea „Pânza de Păianjen”

Budanov este faimos pentru privirea sa rece, cu o față impasibilă și etichetat drept „omul fără zâmbet”. Atât acasă, cât și în străinătate, numele său evocă unele dintre cele mai faimoase operațiuni de sabotaj ale Ucrainei, inclusiv asasinarea unor înalți oficiali militari ruși și a unor propagandiști, atacurile de pe podul Kerci și operațiunea Pânza de Păianjen” – deși aceasta din urmă a fost condusă de Serviciul de Securitate Internă al Ucrainei, SBU.

  • Budanov însuși a recunoscut că profilul său neobișnuit de public este o mișcare deliberată în „războiul informațional” împotriva Rusiei.
  • Rolul lui Budanov în negocierile cu Rusia este mai puțin cunoscut, dar nu mai puțin semnificativ.
  • În martie 2022, la scurt timp după ce Moscova a invadat Ucraina, HUR a stabilit primul canal de comunicare regulată cu partea rusă.
  • Inițial, acest canal secret dintre adjunctul lui Budanov, Dmitro Usov, și generalul Alexander Zorin din cadrul Serviciilor de Informații Militare Ruse (GRU) a fost folosit doar pentru a coordona schimburile de prizonieri și morți de război.

Dar, în cele din urmă, s-a dovedit a fi cea mai stabilă și eficientă linie de comunicare între părțile beligerante. Trebuie menționat că Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite au acționat, de asemenea, ca intermediari în schimburile de prizonieri.

  • În mai 2022, canalul dintre Usov și Zorin a fost folosit pentru a negocia predarea soldaților ucraineni de la oțelăria Azovstal din Mariupol și eliberarea lor din captivitatea rusă.
  • Iar acest mecanism de schimb de prizonieri a continuat să funcționeze aproape neîntrerupt pe tot parcursul războiului.

În decembrie 2025, HUR a fost implicată, de asemenea, în eliberarea a peste 100 de prizonieri politici din Belarus, majoritatea aduși în Ucraina. Autoritățile belaruse au declarat că aceștia au fost schimbați „pe cetățeni ruși și belaruși răniți și capturați”. Printre cei eliberați s-au numărat și cetățeni ucraineni condamnați pentru spionaj în Belarus.

Budanov, etichetat drept „omul fără zâmbet” | Foto – Profimedia Images

Budanov a jucat un rol important în discuțiile de pace de la începutul anului 2025

Echipa de politică externă a președintelui Trump îl cunoaște bine pe Budanov.

Un fost oficial al administrației Trump, care a lucrat cu Rusia și Ucraina, a declarat pentru Washington PostBudanov a fost o alegere bună pentru funcția de șef de cabinet al lui Zelenski, deoarece persoanele numite politic și oficialii de carieră din guvernul SUA îl respectă.

Volodimir Zelenski | Foto – Profimedia Images

Această sursă a amintit, de asemenea, că Budanov a jucat un rol important în discuțiile de pace de la începutul anului 2025. „Când discuți cu el despre cum se va termina războiul, este probabil unul dintre cei mai realiști și sobri”, a spus fostul oficial.

Prin contrast, aceeași sursă l-a descris pe fostul șef de cabinet al lui Zelenski și negociator principal pentru pace, Andriy Yermak, drept „antagonist și egocentric”.

  • Considerat a doua cea mai puternică figură din Ucraina în timpul mandatului său, Yermak și-a dezvoltat o reputație de a-i provoca pe oficialii americani în mod nepotrivit și de a nu înțelege realitățile politicii americane.
  • O sursă Politico l-a descris drept un „iritant bipartizan.

Având contacte stabilite atât în ​​SUA, cât și în Rusia, Budanov se află, acum, într-o poziție unică de negociator. Mai mult, interlocutorii săi de partea rusă – șeful GRU, Igor Kostyukov, și generalul Alexander Zorin – au făcut parte din delegația Kremlinului pentru discuțiile de pace cu Ucraina de la Istanbul, în luna mai a anului trecut.

„Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”

Budanov a declarat că perspectiva înghețării liniei frontului ca parte a unui acord de încetare a focului reprezintă o dilemă pentru Ucraina.

„Pentru mine, a pierde un milimetru pătrat din teritoriul nostru este un rezultat negativ”, a declarat Budanov pentru ziarul italian Il Foglio, în luna octombrie a anului trecut. „Dar dacă adopți alte puncte de vedere, atunci cu siguranță că ne scutim de mii și mii de morți este un lucru bun”, a adăugat el.

  • După cum notează Jamie Dettmer de la Politico, Budanov are avantajul popularității publice.
  • Dar dacă Zelenski este forțat să accepte un acord de pace nefavorabil, va trebui să-l ajute pe președinte să-l „vândă” ucrainenilor.
  • Pe 6 ianuarie, la patru zile după ce a început mandatul de șef de cabinet, Budanov a călătorit împreună cu Zelenski la Paris pentru discuții cu țările din „Coaliția Voinței”.

În loc să îmbrace un costum în stil militar, așa cum au făcut oficialii ucraineni în timp de război, Budanov a purtat o vestă de uniformă cu insigne HUR. Summitul a dus la semnarea de către aliații Kievului a unei declarații privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. Regatul Unit și Franța s-au angajat, de asemenea, să desfășoare forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace.

Discuțiile au continuat pe 7 ianuarie 2025, când negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu oficiali americani pentru a discuta cea mai dificilă problemă din procesul de pace: teritoriul.

Ca de obicei, Budanov a fost reticent în legătură cu întâlnirea. „Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar există deja rezultate concrete. Munca noastră continuă. Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”, a scris Budanov pe Telegram. 

Sursa foto colaj main – Profimedia Images

