Protestatarii Gen Z din Madagascar nu renunță. Ei cer ca președintele să PLECE din funcție, deși acesta a demis deja Guvernul

Tinerii din Madagascar, care au protestat în ultima perioadă față de condițiile de trai din țară, au reușit, zilele trecute, să obțină demiterea Guvernului, dar nu se declară mulțumiți doar cu atât.

Într-o serie de proteste asemănătoare celor din Nepal, tinerii din Madagascar au cerut demisia Guvernului, dar și a președintelui Andry Rajoelina. Acesta din urmă a anunțat demiterea Guvernului, dar tinerii, ieșiți în stradă pentru a protesta față de nivelul extrem de scăzut de trai, în contrast cu luxul afișat de elite, vor ca și șeful statului să plece din funcție, scrie The New York Times.

Însă, departe de a-i liniști pe protestatari, anunțul lui Rajoelina i-a făcut pe tineri să ceară și mai insistent demisia acestuia. În zilele care au urmat anunțului demiterii Guvernului, mii de tineri s-au adunat în capitala Antananarivo, cerând ca Rajoelina să demisioneze din cauza incapacității sale de a le oferi servicii de bază, în special electricitate și apă curentă.

Penele de apă și de curent au devenit atât de grave, spun protestatarii, încât îi împiedică să își continue studiile și să se hrănească așa cum ar trebui.

„Nu a schimbat nimic”, spune Rovatanjoniaina Valisoa Tsimaniva, o studentă în vârstă de 21 de ani, care a mărșăluit în capitală marți. „Parcă tot ce a spus a fost doar promisiunea unui bețiv. Și ne-am săturat de asta”, spune ea.

Gen Z Madagascar, un grup condus de tineri care a coordonat o parte din proteste, a cerut miercuri funcționarilor publici să se alăture demonstrațiilor și să intre în grevă. Organizația se bazează pe strategia mișcărilor recente conduse de tinerii din Nepal, Indonezia și Filipine și folosește chiar aceleași simboluri.

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a anunțat că va dizolva Guvernul, în urma protestelor organizate de un număr mare de tineri din cauza întreruperilor repetate ale alimentării cu apă potabilă și energie electrică.

Oficialul a recunoscut că Executivul nu și-a îndeplinit sarcinile pentru a evita aceste întreruperi, motiv pentru care a luat această decizie.

Protestele au început inițial în capitala Antananarivo, dar s-au extins ulterior în opt orașe din țară.

Autoritățile au impus starea de asediu în Antananarivo după relatări despre violențe și jafuri, Poliția tragând gloanțe de cauciuc și folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.

