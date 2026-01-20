Klaus Schwab, fondatorul al Forumului Economic Mondial, un inginer și un economist german, a lansat Inițiativa „Marea Resetare” în iunie 2020, un proiect care făcea parte dintr-un plan de revenire economică. Anunțul proiectului a fost acompaniat de mesajul video din partea prințului Regatului Unit de atunci, Charles.

Klaus Schwab a susținut atunci ideea „Capitalismului Sustenabil” care presupunea o economie „mai rezistentă”, o societate mai „sustenabilă, o guvernare mai „echitabilă”. El se considera un vestitor al „celei de-a Patra Revoluții Industriale” bazată pe energiile verzi.

Cine este Klaus Schwab

Klaus Martin Schwab s-a născut pe 30 martie 1938 în Germania nazistă. El și părinții săi s-au mutat din Elveția în Germania chiar pe durata celui de-al Treilea Reich. Eugen Wilhelm Schwab, tatăl său, obținuse funcția de director la compania Escher Wyss AG, o companie industrială.

După al Doilea Război Mondial, Schwab a urmărit studiile de la gimnaziul Sphn din Ravensburg, iar în 1961 a absolvit Institutul Federal Elvețian de Tehnologie de la Zurich, având doctorat în inginerie. A urmat un doctorat în economie la Universitatea Fribourg și mastrul în administrație publică la Școala de Guvernare John F.Kennedy de la Universitatea Harvard, unde l-a avut ca mentor pe viitorul secretar de Stat Henri Kissinger.

În 1971, Schwab a înființat Forumul de Management European, pe care l-a redenumit „Forumul Economic Mondial” din 1987. Din 2015, acesta a fost recunoscut de guvernul elvețian ca instituție internațională. Din 1972 până în 2003, Schwab a fost profesor la Universitatea de la Geneva, unde a predat cursuri de politică și afaceri. În 1998, el și soția sa, Hilde, au creat Fundația Schwab pentru Antreprenoriat Social.

Promotorul celei de-a Patra Revoluții Industriale

Din 2015-2016, Schwab și-a exprimat viziunea sa privind cea de-a Patra Revoluție Industrială și a publicat o carte despre tehnologiile combinate între hardware, software și biologie, robotică, inteligență artificială, nanotehnologie, biotehnologie, internet, imprimanta 3D, mașinile fără șoferi, calculatoarele cuantice și tehnologiile wireless.

Klaus Schwab a fost decorat cu Legiunea de Onoare franceză, Marea Cruce cu Steaua Ordinului Național al Germaniei, Marele Cordon japonez al Ordinului Soarelui Răsare. Premiul Dan David și a fost recunoscut de Regina Elisabeta drept Cavaler Comandor onorific al Ordinului Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe.

Teoriile conspirației care au fost populare între 2020-2022

În 2020, în plină pandemie de coronavirus, erau în vogă termeni precum „Marea Resetare Globală” sau „Ordinea Internațională Liberală”. Adepții teoriilor conspirației susțineau în urmă cu șase ani că pandemia de COVID-19 a fost creată de un grup secret pentru a căpăta control asupra economiei mondiale, iar restricțiile pandemice au fost impuse deliberat pentru a provoca declin economic în Occident.

Adepții teoriilor conspiraționiste, conservatorii americani și susținătorii lui Trump, i-au găsit drept „țapul ispășitor” pentru toate suferințele pe care le-au îndurat în perioada pandemiei de coronavirus pe Bill Gates, un susținător al vaccinării, pe George Soroș, fondatorul Open Society, dar mai ales, pe Klaus Schwab.

O altă teorie propagată în 2020 susținea că elita globalistă „satanistă” s-ar fi folosit de pandemia de coronavirus pentru a aboli democrația, proprietatea privată și libertatea de exprimare pentru a înrobi omenirea cu vaccinuri ARN anti-COVID ce conțineau nanocipuri pentru monitorizare permanentă.

„Nu vei deține nimic și vei fi fericit”

Se tot vorbea pe rețelele de socializare cum elitele globaliste îi vor obliga pe europeni și pe americani să facă duș la comun pentru a economisi apa, despre întreruperi de curent ca în România lui Ceaușescu, despre cum ar putea trăi la 19 grade în interior pentru a economisi energia sau cum să mănânce gândaci, salate de alge și carne artificială crescută în laborator din celule stem.

Expresia „nu vei deține nimic și ești fericit” i-a fost atribuită în mod eronat lui Klaus Schwab pe 4Chan, X și pe alte rețele de socializare. Expresia provine dintr-un eseu din 2016 al politicianei daneze Ida Auken despre un viitor alternativ în 2030, când omenirea se bazează pe economia colaborativă pentru acoperirea nevoilor esențiale. Eseul, apărut într-o perioadă când deja milioane de occidentali închiriază locuințe, mașini, abonamente la filme, seriale, muzică și jocuri video, a fost criticat pentru că dorește restricții privind proprietatea asupra bunurilor personale.

Astfel de teorii au fost susținute chiar de însuși fostul și actualul președinte Donald Trump al Statelor Unite. După declanșarea războiului din Ucraina, dictatorul de la Kremlin a acuzat că Occidentul este condus de o „Ocultă Globală Satanistă” care încearcă să distrugă Rusia prin orchestrarea unei invazii NATO via Ucraina sau să-i falimenteze economia prin sancțiuni.

„Marea Resetare Globală”

„Marea Resetare”, care presupunea o nouă normalitate post-pandemică, a intrat în obscuritate din 2023, când Ucraina a înregistrat pierderi masive pe frontul din Donbas în fața avansului lent (dar sigur) al Rusiei, precum și de la revenirea lui Trump în preferințele americanilor mulțumită lui Elon Musk, miliardarul care a cumpărat platforma de socializare Twitter și a redenumit-o în X. Conservatorii din SUA și din Europa spun că și-au recăpătat vocea după ani de cenzură globalistă impusă.

Directoarea Fondului Monetar Internațional Kristalina Georgieva era și ea pentru o recuperare sustenabilă, inteligentă, corectă și „verde”. „Marea Resetare” a fost tema aleasă pentru întâlnirea anuală de la Davos în 2021. În 2022, ca urmare a invaziei ruse a Ucrainei, tema aleasă a fost „Istoria la Cotitură”. Niciuna dintre temele discutate și soluțiile propuse n-au avut vreo legătură cu realitatea de pe teren (frontul din Donbas sau creșterea costurilor vieții cu care se loveau consumatorii din toată lumea).

Biden și Trudeau, printre susținătorii „Globalizării 4.0.”

Fostul premier canadian Justin Trudeau, fostul președinte american Joe Biden și chiar fostul premier britanic Boris Johnson au susținut inițiativa „Marea Resetare”. Trudeau spera la dialog și acțiune colectivă în rezolvarea problemelor globale în legătură cu dezvoltarea sustenabilă și a vorbit despre cum ar trebui să fie construite economii mai puternice, mai rezistente și mai „verzi” în lumea post-COVID.

Și în timp ce liderii liberali ai lumii discutau folosind termeni precum „Globalizare 4.0.” sau despre cum ar putea fi conturată arhitectura globală în a Patra Revoluție Industrială (a se vedea ce succes a avut construirea orașului NEOM), inflația crescuse în SUA la 9% în vara anului 2022, iar europenii erau mai grav afectați economic de efectele sancționării Rusiei decât erau rușii. Deși a crescut cererea de mașini electrice în SUA, majoritatea americanilor au respins la urna de vot stilul de viață „sustenabil” promovat de Forumul Economic Mondial în 2024.

În 2026, termenul de „Marea Resetare Globală” a devenit sinonim cu eșecul, la fel cum sunt agenda liberală „Build Back Better Plan” a fostului președinte american Joe Biden și atingerea obiectivului „Zero Emisii până în 2050” al Comisiei Europene sub președinția Ursulei von der Leyen.

