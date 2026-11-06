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Războiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța

Războiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța
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Prețurile grâului rusesc destinate exportului înregistrează o nouă scădere abruptă pe piața internațională. Reluarea transportului maritim din Marea Azov, combinată cu perspectivele unor recolte excepționale în emisfera sudică, a declanșat un adevărat război al prețurilor la grâu. Pentru a rămâne competitivi în fața ofertei masive din Australia și Argentina, exportatorii din regiunea Mării Negre au coborât cotațiile, o mutare care pune deja presiune pe bursele europene și pe prețurile din Portul Constanța.

Sursă: Bursa de Cereale

Prețurile au înregistrat noi scăderi pe fondul rapoartelor privind reluarea traficului maritim prin Marea Azov, în condițiile în care transportul maritim din această zonă a fost masiv restricționat încă din luna iulie din cauza războiului cu Ucraina. Grâul a fost redirecționat în această vară pe rute terestre sau prin porturile de la Marea Baltică.

Cu toate acestea, oOdată cu reluarea transportului de grâne din Marea Neagră, volumele disponibile pe piață au crescut instantaneu și au provocat o presiune asupra cotațiilor internaționale. De asemenea, pentru a câștiga licitațiile internaționale organizate de marii cumpărători, cum ar fi statele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Rusia își bazează strategia pe prețuri agresive. Scăderile de preț de la Moscova, care au coborât cotațiile grâului de calitate standard, vor genera un efect de domino.

Mai mult, analizele internaționale arată că piețele globale resimt o concurență crescută din cauza perspectivelor excelente de recoltă în Emisfera Sudică, în special în țări precum Australia și Argentina. Apariția de noi stocuri globale pe piața grânelor reduce dependența cumpărătorilor internaționali de regiunea Mării Negre și forțează marii exportatori, precum Rusia, să scadă prețurile pentru a rămâne relevanți pe piața internațională.

În același timp, piața grânelor din România traversează o perioadă de corecții negative pe termen scurt, dar perspectivele pe termen lung indică o redresare. În prezent, prețurile la cereale în terminalele DAP Constanța au intrat într-un trend descendent influențat de presiunile recoltelor masive din alte regiuni, dar și de decizia Rusiei de a scădea prețurile.

Spre exemplu, prețul la grâul românesc pentru panificație a coborât la aproximativ 217 euro/tonă (aproximativ 1.158 de lei/tonă), ieșind din zona de stabilitate de 225-233 euro pe care s-a menținut anterior.

Deși momentul actual este dificil pentru valorificarea stocurilor, prognozele pe termen mediu și lung arată că prețurile cerealelor vor crește semnificativ. Fermierii care au capacitatea de a stoca marfa în silozuri pentru a nu vinde la aceste prețuri de dumping vor putea beneficia de cotații mai bune, estimate pentru prima parte a anului viitor.

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