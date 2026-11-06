Theo Rose dezvăluie cheia succesului! Înainte de muncă să asculți manele: „Sunt manele care te ajută să-ți crești încrederea de sine/ Eu de ce crezi că am ajuns așa tare: că am cântat manele”

Artista Theo Rose, aflată recent în centrul unei controverse, după ce a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis, a declarat, în podcastul lui Horia Brenciu, că manele au ajutat-o să-și construiască încrederea de sine pe scenă și să aibă o cariera de succes.

Theo Rose a explicat că, deși mulți ironizează manelele, acest gen de muzică a ajutat-o să ajungă o artistă cunoscută. De asemenea, ea a susținut că a „manifestat” succesul pe care l-a dobândit.

„Pe manifestare. Eu de ce crezi că am ajuns așa tare? Că am cântat manele și am manifestat, nici nu mi-am dat seama. Dacă cânți întrunați: „eu sunt numărul unu, eu sunt șmecher, eu sunt tare”, a mai afirmat vedeta.

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„Lumea râde de manele. Sunt manele care te ajută să-ți crești încrederea de sine”, a afirmat Theo Rose, în dialogul cu Horia Brenciu.

„Te duci la muncă, îi spargi p-ăia cu realizările tale”

Ea chiar și-a sfătuit publicul să asculte și manele înainte de a pleca la muncă, deorece le va da o doză în plus de încredere și îi va binedispune. Theo Rose a dat și exemplul unei astfel de piese. Ea a reprodus versurile de la maneaua „Cine-i deșteptu'”, cântată de Sorinel Puștiu.