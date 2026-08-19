Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump

Coreea de Nord amenință cu noi măsuri de „autoapărare” ca răspuns la exercițiile militare desfășurate de SUA și Coreea de Sud. Avertismentul vine chiar în momentul în care Donald Trump încearcă să redeschidă dialogul cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord ridică din nou tonul împotriva Statelor Unite și Coreei de Sud, avertizând că va continua să ia măsuri de „autoapărare” ca răspuns la exercițiile militare comune desfășurate în Peninsula Coreeană.

Phenianul a condamnat miercuri manevrele și a acuzat Washingtonul și Seulul că amplifică tensiunile militare din regiune, potrivit unui comentariu publicat de agenția oficială nord-coreeană KCNA, citată de TASS.

Statele Unite și Coreea de Sud sunt descrise drept „instigatori la război”, iar autoritățile nord-coreene susțin că exercițiile reprezintă o amenințare directă la adresa securității țării.

În centrul criticilor se află Ulchi Freedom Shield, exercițiul militar anual comun americano-sud-coreean, programat să se desfășoare timp de 11 zile.

Manevrele au început luni conform programului, în pofida unei intervenții neașteptate a președintelui american Donald Trump, care a cerut Pentagonului să reducă „substanțial” participarea Statelor Unite.

În trecut, perioadele de tensiune din jurul exercițiilor militare comune au fost însoțite uneori de demonstrații militare sau teste de armament nord-coreene. Comentariul KCNA nu anunță însă explicit o asemenea acțiune.

Trump reduce participarea SUA și încearcă să redeschidă dialogul cu Kim Jong Un

Avertismentul Coreei de Nord apare într-un context neobișnuit. În timp ce Phenianul atacă dur exercițiile militare americano-sud-coreene, Donald Trump încearcă să transmită semnale de deschidere către Kim Jong Un.

Președintele american a ordonat duminică Pentagonului să reducă „substanțial” participarea Statelor Unite la Ulchi Freedom Shield și a invocat inclusiv relația sa „foarte bună” cu liderul nord-coreean, însă decizia Washingtonului nu a dus la anularea exercițiilor.

Ulchi Freedom Shield a început luni conform programului, iar marți comandantul Forțelor SUA din Coreea de Sud, Xavier Brunson, s-a deplasat la Ministerul sud-coreean al Apărării pentru discuții privind planurile de reducere a exercițiului.

Seulul respinge acuzațiile Phenianului și insistă că manevrele nu pregătesc un atac asupra Coreei de Nord.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat marți că Ulchi Freedom Shield are un caracter defensiv și că țara sa nu intenționează să folosească exercițiile pentru a ataca Nordul sau pentru a amplifica tensiunile din Peninsula Coreeană.

Disputa este una veche.

Coreea de Nord consideră în mod constant exercițiile militare dintre Statele Unite și Coreea de Sud drept repetiții pentru o posibilă invazie.

Washingtonul și Seulul susțin, în schimb, că manevrele sunt defensive și necesare pentru menținerea capacității militare de reacție în fața amenințărilor reprezentate de Phenian.

Amenințarea Phenianului vine într-un moment delicat pentru planul lui Trump

Noua reacție a Coreei de Nord capătă o semnificație aparte în condițiile în care administrația Trump încearcă să redeschidă canalul diplomatic cu Kim Jong Un.

Trump și Kim s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al liderului american, într-o tentativă fără precedent de a negocia direct problema programului nuclear nord-coreean.

Între timp însă, situația strategică s-a schimbat. Coreea de Nord și-a continuat dezvoltarea programelor nucleare și de rachete balistice, în pofida sancțiunilor internaționale, iar capacitățile sale militare sunt astăzi mai avansate decât în perioada primelor întâlniri Trump-Kim.

Tocmai de aceea, orice nouă negociere ar începe de la premise diferite.

Comentariul KCNA atacă Statele Unite și Coreea de Sud, dar nu face nicio referire explicită la ordinul președintelui american privind reducerea participării la exerciții și nici la afirmațiile acestuia despre relația cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord avertizează că acțiunile Washingtonului și Seulului riscă să agraveze tensiunile nu numai în Peninsula Coreeană, ci în întreaga regiune Asia-Pacific, și susține că își va exercita în continuare dreptul la „autoapărare”.