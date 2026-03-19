Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști"

Mihai Tănase
19 mart. 2026, 11:46, Știri externe
Rodrigo Chaves - Foto: Profimedia images

Costa Rica face un gest diplomatic radical, anunțând închiderea ambasadei din Havana și expulzarea diplomaților cubanezi, într-o decizie care amplifică tensiunile politice din America Latină. Președintele Rodrigo Chaves a cerut „eliberarea emisferei de comuniști”, pe fondul tensiunilor regionale și al presiunilor SUA asupra Cubei.

Președintele Rodrigo Chaves a justificat măsura printr-un atac direct la adresa regimului de la Havana.

„Emisfera trebuie curățată de comuniști. Nu vom acorda legitimitate unui regim care oprimă și torturează astăzi aproape 10 milioane de cubanezi.”, a declarat liderul de la San José, potrivit Rfi.fr.

Decizia autorităților costaricane presupune și retragerea personalului diplomatic cubanez din San José, cu excepția funcțiilor consulare, menținute pentru aproximativ 10.000 de cetățeni cubanezi aflați în țară.

Întrebat dacă decizia sa înseamnă o rupere completă a relațiilor, Chaves a declarat că „în acest moment, Costa Rica și regimul comunist cubanez nu au relații diplomatice”.

Ministerul de Externe de la Havana a reacționat imediat, calificând măsura drept „arbitrară” și susținând că aceasta a fost luată „sub presiunea Statelor Unite”. Totodată, autoritățile cubaneze acuză Costa Rica că se alătură strategiei Washingtonului de izolare a insulei.

Decizia vine într-un context geopolitic tensionat, în care Costa Rica este considerată un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, care a intensificat presiunile asupra Cubei în ultimele luni. Practic, prin această decizie, Costa Rica urmează exemplul unui alt aliat al lui Trump, Ecuadorul, care, pe 4 martie, l-a expulzat pe ambasadorul Cubei, Basilio Gutierrez, acuzându-l de amestec în afacerile politice interne ale țării și de implicare în „activități violente”.

Costa Rica și Ecuadorul fac parte dintr-un grup de națiuni latino-americane care au format recent o alianță cu Trump pentru a combate traficanții de droguri folosind forța militară.

Criză energetică gravă în Cuba

Cuba se confruntă cu una dintre cele mai grave crize economice din ultimele decenii, agravată de sancțiuni, blocaje energetice și lipsuri severe de resurse.

De câteva săptămâni, Trump și-a intensificat amenințările împotriva Havanei și a conducerii acesteia, afirmând în același timp că insula, care se află în prezent în negocieri cu Washingtonul dorește să „încheie un acord” cu Statele Unite.

Luni, Trump a afirmat că speră să aibă „onoarea de a cuceri Cuba, într-un fel sau altul”. Cuba, care se află sub embargoul SUA din 1962, a confirmat vinerea trecută că se află într-adevăr în negocieri cu puternicul său vecin.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
CONTROVERSĂ Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
11:48
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei
11:40
🚨 Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei
FLASH NEWS Conflictul SUA cu Iranul, pe punctul de a intra într-o nouă fază: Administrația Trump ia în calcul trimiterea de trupe în regiune. În ce zone ar fi desfășurate și ce misiuni ar avea
11:19
Conflictul SUA cu Iranul, pe punctul de a intra într-o nouă fază: Administrația Trump ia în calcul trimiterea de trupe în regiune. În ce zone ar fi desfășurate și ce misiuni ar avea
ENERGIE „Gură de aer” în criza din Ormuz. Irakul reia exporturile de petrol către Turcia, cu 250.000 de barili pe zi, după un acord cu regiunea Kurdistan
11:13
„Gură de aer” în criza din Ormuz. Irakul reia exporturile de petrol către Turcia, cu 250.000 de barili pe zi, după un acord cu regiunea Kurdistan
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palatului – 22 septembrie 2026
SĂNĂTATE Experții au decis: acesta este cel mai sănătos ulei pentru gătit
12:37
Experții au decis: acesta este cel mai sănătos ulei pentru gătit
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
12:31
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
FLASH NEWS Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
12:18
Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
BREAKING NEWS PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
11:55
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
NEWS ALERT Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
11:33
Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare
11:30
Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe