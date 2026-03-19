Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”

Costa Rica face un gest diplomatic radical, anunțând închiderea ambasadei din Havana și expulzarea diplomaților cubanezi, într-o decizie care amplifică tensiunile politice din America Latină. Președintele Rodrigo Chaves a cerut „eliberarea emisferei de comuniști”, pe fondul tensiunilor regionale și al presiunilor SUA asupra Cubei.

Președintele Rodrigo Chaves a justificat măsura printr-un atac direct la adresa regimului de la Havana.

„Emisfera trebuie curățată de comuniști. Nu vom acorda legitimitate unui regim care oprimă și torturează astăzi aproape 10 milioane de cubanezi.”, a declarat liderul de la San José, potrivit Rfi.fr.

Decizia autorităților costaricane presupune și retragerea personalului diplomatic cubanez din San José, cu excepția funcțiilor consulare, menținute pentru aproximativ 10.000 de cetățeni cubanezi aflați în țară.

Întrebat dacă decizia sa înseamnă o rupere completă a relațiilor, Chaves a declarat că „în acest moment, Costa Rica și regimul comunist cubanez nu au relații diplomatice”.

Ministerul de Externe de la Havana a reacționat imediat, calificând măsura drept „arbitrară” și susținând că aceasta a fost luată „sub presiunea Statelor Unite”. Totodată, autoritățile cubaneze acuză Costa Rica că se alătură strategiei Washingtonului de izolare a insulei.

Decizia vine într-un context geopolitic tensionat, în care Costa Rica este considerată un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, care a intensificat presiunile asupra Cubei în ultimele luni. Practic, prin această decizie, Costa Rica urmează exemplul unui alt aliat al lui Trump, Ecuadorul, care, pe 4 martie, l-a expulzat pe ambasadorul Cubei, Basilio Gutierrez, acuzându-l de amestec în afacerile politice interne ale țării și de implicare în „activități violente”.

Costa Rica și Ecuadorul fac parte dintr-un grup de națiuni latino-americane care au format recent o alianță cu Trump pentru a combate traficanții de droguri folosind forța militară.

Criză energetică gravă în Cuba

Cuba se confruntă cu una dintre cele mai grave crize economice din ultimele decenii, agravată de sancțiuni, blocaje energetice și lipsuri severe de resurse.

De câteva săptămâni, Trump și-a intensificat amenințările împotriva Havanei și a conducerii acesteia, afirmând în același timp că insula, care se află în prezent în negocieri cu Washingtonul dorește să „încheie un acord” cu Statele Unite.

Luni, Trump a afirmat că speră să aibă „onoarea de a cuceri Cuba, într-un fel sau altul”. Cuba, care se află sub embargoul SUA din 1962, a confirmat vinerea trecută că se află într-adevăr în negocieri cu puternicul său vecin.

Recomandarea autorului:

Ministrul de interne al Venezuelei îl sfidează pe Trump: Regimul chavist rămâne puternic, în ciuda capturării lui Nicolas Maduro