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Haosul de pe aeroporturile din SUA continuă: peste 11.000 de zboruri anulate și întârziate, inclusiv în Europa. Trump: „Vom avea cel mai bun sistem de control al traficului din lume”

Haosul de pe aeroporturile din SUA continuă: peste 11.000 de zboruri anulate și întârziate, inclusiv în Europa. Trump: „Vom avea cel mai bun sistem de control al traficului din lume”
Aeroport - Foto: Unsplash.com - imagine cu rol ilustrativ
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Mii de zboruri au fost anulate sau întârziate în Statele Unite, la două zile după o defecțiune tehnică ce a dus la suspendarea decolărilor la nivel național. Autoritățile avertizează că revenirea la normal ar putea dura până luni.

Transportul aerian din SUA a continuat să fie afectat duminică de perturbări majore, după ce o defecțiune a sistemului de control al traficului aerian a determinat, vineri, suspendarea temporară a decolărilor în întreaga țară. Peste 2.400 de zboruri au fost anulate și alte 8.800 au înregistrat întârzieri, în timp ce companiile aeriene încercau să își reorganizeze operațiunile, scrie BBC.

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Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că reluarea completă a programului obișnuit ar putea avea loc abia luni, deoarece numeroase aeronave și echipaje au rămas în alte aeroporturi decât cele în care ar fi trebuit să se afle.

„Avem avioane și echipaje care nu se află la locul lor, așa că va dura puțin”, a declarat Sean Duffy.

Sean Duffy - Foto: NASA Headquarters / NASA/Bill Ingalls, Public domain, via Wikimedia Commons

Sean Duffy – Foto: NASA Headquarters / NASA/Bill Ingalls, Public domain, via Wikimedia Commons

Criza a început vineri, când Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus oprirea tuturor decolărilor programate pe teritoriul Statelor Unite. Decizia a fost anunțată la ora locală 15:54, în timp ce peste 3.500 de aeronave se aflau deja în aer.

Unele avioane au fost redirecționate către alte aeroporturi, în timp ce altele au primit permisiunea să își continue călătoria până la destinație.

Potrivit datelor FlightAware, incidentul de vineri a provocat aproximativ 8.000 de anulări și 8.500 de întârzieri. Suspendarea decolărilor a durat aproximativ patru ore și jumătate, însă consecințele s-au extins pe parcursul întregului weekend.

Pasageri blocați în avioane și aeroporturi. Problemele au afectat și zboruri din Europa

Măsura luată de autoritățile americane a provocat aglomerație în aeroporturi, unde numeroși pasageri au rămas fără posibilitatea de a-și continua călătoria.

Unii călători au fost nevoiți să aștepte în aeronavele aflate pe piste, fără ca acestea să poată decola sau să revină la porțile de îmbarcare. Alții au petrecut ore întregi în terminale, iar o parte dintre ei au dormit pe podea, încercând să obțină informații de la companiile aeriene.

Perturbările s-au propagat și în afara Statelor Unite, afectând programul unor curse din Marea Britanie și din alte țări europene, unde au fost raportate anulări.

Aeroport - Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ

Aeroport – Foto: Pexels.com – imagine cu rol ilustrativ

Situația a rămas dificilă și sâmbătă, când transportatorii aerieni au anulat peste 5.900 de zboruri, în timp ce alte 7.000 au înregistrat întârzieri.

Trump: „Sistemul nostru actual de control al traficului aerian are 50 de ani. E ridicol!”

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele incidentului și eventualele responsabilități. Potrivit secretarului Transporturilor, problemele au apărut la un sistem esențial pentru comunicațiile dintre controlorii de trafic aerian și piloți.

Sean Duffy a explicat că un router instalat în El Dorado, Arkansas, în cadrul unui proiect de înlocuire a cablurilor de cupru cu fibră optică, a început să transmită semnale eronate.

„Echipamentul a suprasolicitat rețeaua noastră. Să nu ne mințim unii pe alții. Trebuie să facem investiții într-o rețea care a fost neglijată timp de decenii.”, a precizat oficialul SUA.

Donald Trump a intervenit duminică în dezbatere, cerând Congresului să aprobe fondurile necesare modernizării sistemului american de control al traficului aerian.

„Dacă Congresul va aproba fondurile de care avem nevoie urgent pentru controlul traficului aerian, vom putea realiza acest proiect rapid și eficient. Va fi cel mai bun sistem din întreaga lume. O mare parte din sistemul nostru actual de control al traficului aerian are 50 de ani. E ridicol! Am început deja lucrările, dar acestea ar trebui realizate dintr-o dată, nu pe bucăți. Congresul trebuie să aprobe acest proiect. Administrația Biden a întârziat acest proiect cu ani de zile!”, a s scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

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