CRIZĂ de combustibil în Rusia, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN ia măsuri drastice

Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un decret ce permite rafinăriilor să își păstreze dreptul la subvenții chiar dacă prețurile de pe piață pentru benzină și motorină depășesc așa-numitele „prețuri prag” stabilite de guvernul rus. Reglementările sunt valabile între 1 octombrie și 1 mai 2026, transmite agenția de presă RBC Ukraine.

Liderul de la Kremlin speră ca în urma acestor măsuri, producătorii ruși de combustibil să continue aprovizionarea pieței interne, în ciuda prețurilor atractive la export. Potrivit nomelor actuale este permisă acordarea de subvenții dacă prețul benzinei pe piață nu depășește cu 10% pragul stabilit, sau cu 20% în cazul motorinei.

716 miliarde de ruble pentru rafinăriile de petrol, în 2025

Guvernul rus a plătit 1,8 trilioane de ruble, în 2024, sub formă de subvenții rafinăriilor. În 2025, în primele nouă luni ale anului, au fost plătite doar 716 miliarde de ruble.

Atacurile ucrainene, care au devenit tot mai eficiente, au determinat închiderea fabricilor și au provocat deja o criză a combustibilului. Cel puțin 57 de regiuni rusești au resimțit efectele crizei combustibilului. În Crimeea, regiune ocupată temporar de Rusia, benzina este raționalizată la 20 de litri pe mașină.

În 2025, în lunile august și septembrie, 360 de benzinării au fost închise în toată Rusia din cauza penuriei. Experții estimează că aproximativ una din 50 de benzinării nu mai comercializează benzină. Ca răspuns, autoritățile ruse au prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul lunii octombrie.

