TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, în cazul în care omologul său rus, Vladimir Putin, continuă operațiunile militare.

Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Israel, că a discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, despre solicitarea Kievului de a primi armament, inclusiv rachete Tomahawk.

„S-ar putea să vorbesc cu Putin și să-i spun: uitați, dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite avioane Tomahawk”, a avertizat Trump.

Zelenski a declarat anterior că Ucraina va folosi rachetele Tomahawk doar în scopuri militare și nu va ataca civilii din Rusia.

„Nu le-am atacat niciodată civilii. Aceasta este mare diferență dintre Ucraina și Rusia”, a declarat Zelenski.

Lukașenko nu crede că SUA va furniza rachete Tomahawk către Ucraina

Moscova și-a exprimat îngrijorarea cu privire la noua poziție adoptată de Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, duminică, într-un interviu, că „subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”.

„Acum este un moment cu adevărat dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părțile”, a declarat Peskov, citat de ziarul The Guardian.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un apropiat al lui Putin, și-a exprimat dubiile cu privire la o posibilă furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Cred că trebuie să ne calmăm în această privință. Prietenul nostru Donald Trump adoptă uneori o abordare mai fermă, iar apoi tactica lui este să se retragă puțin. Prin urmare, nu ar trebui să luăm aceste afirmații literalmente, ca și cum ar fi de așteptat mâine”, a subliniat Lukașenko.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor

Negocieri în Egipt privind conflictul din Gaza. Trump: Războiul s-a încheiat/Hamas ar uma să elibereze ostaticii