Comisia Europeană avertizează asupra riscului unei crize energetice globale și le cere statelor UE să reducă consumul de combustibili, în special în transporturi. Războiul din Iran amplifică temerile privind penuria de energie și impactul economic sever.

Comisia Europeană le cere statelor membre să ia în calcul reducerea consumului de petrol și gaze, în special în sectorul transporturilor, pe fondul riscurilor tot mai mari generate de conflictul din Iran, scrie Politico.eu.

Recomandarea vine într-o scrisoare transmisă miniștrilor energiei din UE de către Dan Jørgensen, care avertizează asupra unor „perturbări prelungite” ale aprovizionării cu energie. Potrivit documentului, guvernele ar trebui să ia în calcul „măsuri voluntare de reducere a cererii, cu o atenție specială acordată sectorului transporturilor”.

În practică, acest lucru ar putea însemna apeluri către populație pentru reducerea deplasărilor neesențiale, fie că este vorba despre condus sau zboruri, în încercarea de a conserva combustibilul pentru domenii esențiale.

Dependența de Golful Persic, o vulnerabilitate majoră pentru Europa

Oficialii europeni atrag atenția că sectorul transporturilor este cel mai expus, din cauza dependenței ridicate de importurile din Golful Persic.

Uniunea Europeană își asigura peste 40% din combustibilul pentru avioane și motorină din această regiune, iar tensiunile actuale riscă să transforme o criză de prețuri într-una de aprovizionare.

Dan Jørgensen a precizat că situația este agravată de „disponibilitatea limitată a furnizorilor alternativi și a capacității de rafinare pentru produse specifice în cadrul UE”. În același timp, oficialul european avertizează statele membre să evite măsuri care ar putea agrava situația.

„Statele membre ar trebui să se abțină de la luarea de măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE”, a declarat Jørgensen.

Revine scenariu din pandemie?

Deși până acum nu au fost impuse restricții, scenariile analizate includ măsuri similare celor din crizele petroliere din anii 1970, sau mai cu seamă celor din timpul pandemiei de Covid-19.

Printre soluțiile discutate se numără reducerea limitelor de viteză, încurajarea muncii de acasă sau chiar restricționarea utilizării mașinilor în anumite zile. Agenția Internațională pentru Energie a propus deja astfel de măsuri pentru reducerea rapidă a consumului.

În paralel, Comisia recomandă intensificarea cooperării între state, monitorizarea atentă a piețelor și chiar amânarea lucrărilor de întreținere neesențiale la rafinării pentru a menține capacitatea de producție.

Semnalul transmis de la Bruxelles vine într-un moment în care speranțele privind o încheiere rapidă a conflictului din Iran scad semnificativ. Autoritățile europene avertizează că statele membre trebuie să se „pregătească din timp în anticiparea unei întreruperi potențial prelungite”.

În acest context, creșterea utilizării biocombustibililor este văzută ca o alternativă pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili și pentru limitarea impactului economic.

Recomandarea autorului:

