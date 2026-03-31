Criza petrolului reînvie scenariul din pandemie. UE cere europenilor să călătorească mai puțin pentru a evita o penurie energetică majoră

Mihai Tănase
Comisia Europeană avertizează asupra riscului unei crize energetice globale și le cere statelor UE să reducă consumul de combustibili, în special în transporturi. Războiul din Iran amplifică temerile privind penuria de energie și impactul economic sever.

Comisia Europeană le cere statelor membre să ia în calcul reducerea consumului de petrol și gaze, în special în sectorul transporturilor, pe fondul riscurilor tot mai mari generate de conflictul din Iran, scrie Politico.eu.

Recomandarea vine într-o scrisoare transmisă miniștrilor energiei din UE de către Dan Jørgensen, care avertizează asupra unor „perturbări prelungite” ale aprovizionării cu energie. Potrivit documentului, guvernele ar trebui să ia în calcul „măsuri voluntare de reducere a cererii, cu o atenție specială acordată sectorului transporturilor”.

În practică, acest lucru ar putea însemna apeluri către populație pentru reducerea deplasărilor neesențiale, fie că este vorba despre condus sau zboruri, în încercarea de a conserva combustibilul pentru domenii esențiale.

Dependența de Golful Persic, o vulnerabilitate majoră pentru Europa

Oficialii europeni atrag atenția că sectorul transporturilor este cel mai expus, din cauza dependenței ridicate de importurile din Golful Persic.

Uniunea Europeană își asigura peste 40% din combustibilul pentru avioane și motorină din această regiune, iar tensiunile actuale riscă să transforme o criză de prețuri într-una de aprovizionare.

Dan Jørgensen a precizat că situația este agravată de „disponibilitatea limitată a furnizorilor alternativi și a capacității de rafinare pentru produse specifice în cadrul UE”. În același timp, oficialul european avertizează statele membre să evite măsuri care ar putea agrava situația.

„Statele membre ar trebui să se abțină de la luarea de măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE”, a declarat Jørgensen.

Revine scenariu din pandemie?

Deși până acum nu au fost impuse restricții, scenariile analizate includ măsuri similare celor din crizele petroliere din anii 1970, sau mai cu seamă celor din timpul pandemiei de Covid-19.

Printre soluțiile discutate se numără reducerea limitelor de viteză, încurajarea muncii de acasă sau chiar restricționarea utilizării mașinilor în anumite zile. Agenția Internațională pentru Energie a propus deja astfel de măsuri pentru reducerea rapidă a consumului.

În paralel, Comisia recomandă intensificarea cooperării între state, monitorizarea atentă a piețelor și chiar amânarea lucrărilor de întreținere neesențiale la rafinării pentru a menține capacitatea de producție.

Semnalul transmis de la Bruxelles vine într-un moment în care speranțele privind o încheiere rapidă a conflictului din Iran scad semnificativ. Autoritățile europene avertizează că statele membre trebuie să se „pregătească din timp în anticiparea unei întreruperi potențial prelungite”.

În acest context, creșterea utilizării biocombustibililor este văzută ca o alternativă pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili și pentru limitarea impactului economic.

Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
10:00
Cum a încercat Putin să joace rol de „polițist bun”. Oligarhii Rusiei, chemați „la datorie” în războiul din Ucraina
RĂZBOI Atac cu rachete iraniene în Dubai. Un petrolier kuweitian, încarcat cu două milioane de barili de țiței, în flăcări. Patru persoane au fost rănite
09:30
Atac cu rachete iraniene în Dubai. Un petrolier kuweitian, încarcat cu două milioane de barili de țiței, în flăcări. Patru persoane au fost rănite
CONTROVERSĂ Cum au ajuns niște colonii de furnici extrem de rare victime colaterale în războiul din Iran. Insectele erau ascunse în Ambasada Rusiei și aparțineau ofițerului GRU responsabil de succesul radarelor rusești – distruse încă din prima zi de război
09:00
Cum au ajuns niște colonii de furnici extrem de rare victime colaterale în războiul din Iran. Insectele erau ascunse în Ambasada Rusiei și aparțineau ofițerului GRU responsabil de succesul radarelor rusești – distruse încă din prima zi de război
APĂRARE Zelenski anunță semnarea unui acord strategic de apărare pe 10 ani între Ucraina și Bulgaria. Ce a obținut liderul de la Kiev după vizita în România
08:07
Zelenski anunță semnarea unui acord strategic de apărare pe 10 ani între Ucraina și Bulgaria. Ce a obținut liderul de la Kiev după vizita în România
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
07:21
🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
ENERGIE Și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. Cât costă benzina și motorina peste Prut
05:00
Și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. Cât costă benzina și motorina peste Prut
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale președintelui sârb Aleksandar Vucic
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Cum și-au împărțit SUA și Israelul sarcinile înainte de a ataca Iranul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Atmosfera haotică a lui Saturn, dezvăluită de telescoapele James Webb și Hubble

