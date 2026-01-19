Criză politică la Sofia. Președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia

Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei. El a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al Bulgariei în fața Curții Constituționale pentru a participa la viitoarele alegeri, relatează Novinite.

Radev a declarat că își va depune marți demisia din funcția de șef al statului și și-a exprimat convingerea că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un președinte interimar demn.

Potrivit sursei citate, de câteva săptămâni, circulă speculații cu privire la posibila demisie a președintelui și la planurile sale de a conduce un proiect politic în cadrul alegerilor.

Luna trecută, Radev declara presei că va lansa o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta mai puțin.

„Pe tot parcursul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru”, a declarat Radev în timpul discursului său.

„Cei de la putere trebuie să reflecteze asupra motivelor pentru care au trădat încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separarea puterilor și ar fi respins corupția și aroganța, problema formării partidului meu nu ar fi apărut. După atâtea discuții, este clar că un partid al consensului anti-mafia există deja.”

Conform articolului 97 din Constituție, președintele republicii își poate înainta demisia Curții Constituționale înainte de expirarea mandatului. În acest caz, vicepreședintele trebuie să preia funcția de președinte pentru restul duratei mandatului.

Guvernul bulgar, condus de prim-ministru, a demisionat în decembrie în urma protestelor de masă împotriva taxelor, a bugetului și a corupției.

