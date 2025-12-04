Bulgarii se luptă cu „mafia” în stradă: protestează în fața instanțelor pentru cei care au fost arestați la protestele anti-guvernamentale

Un protest a izbucnit în fața Curții de Apel din Sofia după ce poliția vrea să îi trimită în arest pe cei reținuți în noaptea protestelor din 1 decembrie. În Adunarea Națională (parlamentul bulgar), mama unui tânăr arestat de poliția în timpul protestelor a vorbit despre tratamentele rele prin care trec cei aflați în custodia poliției.

Criza politică din Bulgaria se intensifică pe zi ce trece și este caracterizată de instabilitate guvernamentală, proteste în stradă și cereri de demisie din partea președintelui Rumen Radev. Criza de la Sofia face parte dintr-o perioadă mai lungă de blocaj politic, marcată de șapte rânduri de alegeri parlamentare în ultimii patru ani. Ultimele alegeri au avut loc în octombrie 2024, iar parlamentul bulgar a aprobat componența guvernului în ianuarie anul acesta, după luni de negocieri.

Pe 1 decembrie, zeci de mii de oameni au ieșit pe strzile din Sofia și alte orașe pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru 2026, care includea și măriri de taxe. În uuma presiunilor străzii, guvernul condus de Rosen Jeleazkov a retras oficial proiectul de buget. Ulterior, opoziția din a inițiat o moțiune de cenzură împotriva cabinetului acestuia. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut public demisia guvernului și a argumentat această decizia prin protestele din stradă, care demonstrează incapacitatea executivului de a răspunde așteptărilor populației.

La o ședință de informare cu Elisaveta Belobradova, membră a Adunării Naționale din partea partidului PP-DB, Desislava Alexieva, mama lui Nikolai, un tânăr arestat de poliție, povestește traumele prin care a trecut fiul său în custodia poliției de la Sofia.

Nikolai, care a fost reținut în timpul protestelor din Sofia de pe 1 decembrie, a fost reținut timp de 24 de ore în secția 5 de poliție, după care a fost dus în arest preventiv împreună cu alte două persoane.

„În secția de poliție 5 de poliție am văzut fete legate de o bancă și stând așa o zi întreagă”, a spus Desislava Alexieva.

Potrivit acesteia, poliția a folosit forța împotriva fiului ei pentru a-l face să recunoască că a folosit petarde în timpul protestelor.

„Acesta este un model care funcționează peste tot – nimic nu s-a schimbat din 2020. Nici la parchet, nici în instanță. Au fost inițiate proceduri premergătoare procesului cu acuzații generale împotriva tuturor celor reținuți. Aceștia afirmă că, deoarece cazurile sunt de o sensibilitate publică sporită – acest lucru agravează circumstanțele, în loc să asigure un proces echitabil”, a spus mama tânărului arestat.

71% dintre bulgari susțin protestele

Sprijinul pentru proteste în Bulgaria este în acest moment de 71,3%, arată un sondaj realizat de agenția sociologică „Measure”. Analiștii notează că aceasta este o pondere semnificativă, proporțională cu perioada protestelor din 2020. Potrivit aceluiași sondaj, 49,8% dintre bulgari doresc ca guvernul să demisioneze, 32,6% nu doresc, iar 17,6% au ezitat să răspundă. Alegerile anticipate sunt preferate de 48%, în timp ce 35,8% le resping. 16,2% nu au nicio opinie pe această temă.

