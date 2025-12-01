🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări

01:59

După ce au spart geamurile sediului partidului lui Borisov, protestatarii au îndepărtat o parte din mobilier și l-au aruncat în containerele de gunoi incendiate.

Protestele împotriva Guvernului care au cuprins toate orașele mari ale țării au degenerat din cauza unor provocatori. Persoane care purtau măști și hanorace cu glugă au atacat sedii de partide, ONG-uri și forțe de ordine.

Agitatorii au aruncat cu sticle incendiare și în magazine iar presa transmite că inițial Poliția nu a luat nicio măsură pentru a opri haosul. La scurt timp după ora 21:00, în timpul protestului din centru, unele dintre cartierele centrale ale capitalei au rămas fără electricitate.

Posturile naționale de televiziune au stârnit un val de nemulțumire pe rețelele de socializare din cauza modului în care au relatat evenimentele.