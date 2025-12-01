🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări

01:59
UPDATE: Agitatorii sparg vitrinele sediului partidului lui Borisov
După ce au spart geamurile sediului partidului lui Borisov, protestatarii au îndepărtat o parte din mobilier și l-au aruncat în containerele de gunoi incendiate.
Protestele împotriva Guvernului care au cuprins toate orașele mari ale țării au degenerat din cauza unor provocatori. Persoane care purtau măști și hanorace cu glugă au atacat sedii de partide, ONG-uri și forțe de ordine.
Agitatorii au aruncat cu sticle incendiare și în magazine iar presa transmite că inițial Poliția nu a luat nicio măsură pentru a opri haosul. La scurt timp după ora 21:00, în timpul protestului din centru, unele dintre cartierele centrale ale capitalei au rămas fără electricitate.
Posturile naționale de televiziune au stârnit un val de nemulțumire pe rețelele de socializare din cauza modului în care au relatat evenimentele.
01:42
UPDATE: 60.000 de oameni au protestat în total
Zeci de ultrași au provocat oamenii care protestau de 5 ore în centrul Sofiei. Jurnaliști și ofițeri de poliție au fost răniți. Protestul antiguvernamental dă prilejul președintelui Bulgar, aflat în conflict cu executivul, să ceară demisia cabinetului și alegeri anticipate.
Protestele împotriva bugetului și Guvernului – la care au participat peste 60.000 de oameni – s-au extins astăzi în toate marile orașe ale Bulgariei: Plovdiv, Blagoevgrad, Stara Zagra, Varna.
01:39
UPDATE: Protestele s-au extins în toate marile orașe ale Bulgariei
Protestele împotriva bugetului și Guvernului s-au extins astăzi în toate marile orașe ale Bulgariei. Plovdiv, Blagoevgrad, Stara Zagra, Varna.
Revoltele îi oferă președintelui bulgar, Rumen Radev, prilejul de a cere alegeri anticipate, șeful statului bulgar aflându-se în conflict cu Parlamentul.
La rândul său, liderul MRF, Delyan Peevski, l-a învinuit pe președinte pentru provocările din stradă.
01:19
UPDATE: Jurnaliști care transmiteau protestul împotriva Guvernului au fost răniți
Serviciile de urgență au adăugat că 8 ambulanțe au fost trimise la fața locului. Există, de asemenea, civili răniți, inclusiv reporterul Bulgaria ON AIR, Blagovest Iliev, precum și un angajat BNT care face parte din echipa tehnică ce implementează transmisiunile în direct.
Escaladarea tensiunii a avut loc după ce protestatarii, adunați în fața sediului DPS , au început să arunce cu sticle de plastic și sticlă, bombe, pietre și alte obiecte asupra clădirii sediului „DPS-Un Nou Început” din Sofia și asupra polițiștilor care o păzeau.
Manifestanții au dat apoi foc la coșuri de gunoi și au distrus mai multe mașini de poliție, o dubă și un sediu GERB de pe Bulevardul Dondukov. După ce au spart geamurile sediului partidului lui Boyko Borisov, protestatarii au îndepărtat o parte din mobilier și l-au aruncat în flăcările containerelor de gunoi care ardeau.
Directorul Serviciului de Securitate al Statului, comisarul-șef Liubomir Nikolov, a anunțat că o operațiune de dispersare a protestatarilor este în curs de desfășurare.
01:15
UPDATE: Ciocniri între protestatari pașnici și provocatori
Protestatarii pașnici s-au ciocnit cu provocatorii cu puțin timp înainte de miezul nopții unde încă se aflau manifestanți, a relatat un reporter pentru dir.bg.
Acest lucru s-a întâmplat după ce tineri îmbrăcați în haine închise la culoare și cu glugi au atacat Poliția cu cocktailuri Molotov.
Agitatorii au spart mai multe mașini de poliție și o dubă, au incendiat coșuri de gunoi și au distrus literalmente un sediu al unei organizații spărgându-i geamurile. Au scos mobila în stradă, aruncând-o în containerele care ardeau.
După intervenția poliției și a pompierilor, provocatorii au fost dispersați.
Între timp, Departamentul de Poliție din Sofia a anunțat că peste 10 persoane au fost reținute în timpul protestului . Un ofițer de poliție are un picior rupt, iar un alt ofițer a fost dus la spital.
01:08
UPDATE: Președintele Bulgariei solicită demisia guvernului și alegeri anticipate
Președintele Rumen Radev a cerut demisia cabinetului și alegeri anticipate pe fondul protestelor din această seară din întreaga țară și al escaladării ciocnirilor de la Sofia . Șeful statului a numit ceea ce se întâmplă în capitală o „provocare mafiotă” și a cerut încetarea violențelor și respectarea legii de către toată lumea.
„Nu este vorba de o ciocnire între poliție și protestatari, ci de o provocare din partea mafiei”, a scris Radev pe rețeaua de socializare.
„Violența trebuie să înceteze”, a adăugat el, îndemnând pe toată lumea să respecte legea.
În opinia sa bulgarii au spus „nu” acestui guvern.
„Există o singură cale de ieșire: demisia și alegeri anticipate ”, a încheiat președintele Radev declarația sa extraordinară de pe Facebook.
Zeci de mii de studenți protestează la această oră lângă Universitatea din Sofia. Situația a scăpat de sub control. Multe persoane au fost arestate și bătute de poliție. Agitatorii cu fețele acoperite de eșarfe, îmbrăcați în hanorace, aruncă cu pietre, sticle și cu artificii în polițiști. Multe dube de poliție au fost distruse, relatează publicația akmu. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. Unii jurnaliști au fost răniți. Protestatarii scandează „Hoții!”, „Mafia!” și „Demisia!”. De asemenea, ei au cerut judecarea politicianului oligarh Delian Peevski și a fostului prim-ministru Boiko Borisov pentru fapte de corupție.
Sunt proteste nu doar în capitală, ci și în multe alte orașe din Bulgaria, transmite Sofia Globe. Înainte să înceapă protestele, opoziția condusă de coaliția „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB)” , a doua formațiune politică din Adunarea Națională, s-a opus votării Bugetului pentru anul 2026. Unii protestatari s-au ciocnit cu poliția, care au înconjurat sediile partidelor de guvernământ din Sofia. Aceștia au aruncat în ofițeri cu pietre, sticle și artificii.
Certuri pe seama adoptării bugetului pentru 2026
Pe 28 noiembrie, în urma unor proteste similare, guvernul minoritar al lui Rosen Zhelyazkov s-a angajat că va retrimite parlamentului bulgar planul de cheltuieli pentru 2026, cu scopul de a acorda mai mult timp pentru consultări cu partidele de opoziție, sindicatele și angajatorii.
Coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB) a anunțat dinainte că le va cere bulgarilor să iasă în stradă luni, începând cu ora 18:00.
Sloganul: Nu vom permite să fim mințiți
Formațiunea acuză guvernul că a încălcat promisiunea de a retrage proiectul de buget pentru 2026 și că încearcă să îl modifice pe repede înainte, fără o analiză reală a impactului economic. Demonstrația este organizată sub sloganul: „Nu vom permite să fim mințiți!”
Protestul a fost anunțat după un schimb tensionat în Parlament între liderii WCC-DB și șeful GERB, partidul de centru-dreapta condus de fostul premier Boiko Borisov. Opoziția îl acuză pe Borisov că nu a retras cu adevărat proiectul de buget, deși a promis că o va face și că îl „revizuiește pe fugă”, împreună cu partenerii de coaliție.
50% dintre bulgari se opun adoptării monedei euro de la 1 ianuarie 2026
Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării monedei euro, temându-se că aceasta va afecta suveranitatea țării, iar comercianții cu amănuntul vor exploata trecerea de la leva, moneda națională, la euro pentru a crește prețurile, informează Reuters.
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflația ar putea crește brusc odată cu aderarea Bulgariei la zona euro. Datoria publică a Bulgaria este estimată să ajungă la circa 10,5 miliarde de euro în 2026.
