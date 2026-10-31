Guvernul condus de Luca Niculescu a aprobat, vineri 30 octombrie, Hotărârea pentru susţinerea candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Aceasta include și organizarea unei mese tradiţionale în Qatar pentru un număr de aproximativ 1.000 de persoane.
Este vorba de actul normativ pe care fostul premier Ilie Bolojan l-a retras de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Guvern pe care a condus-o. Premierul demis Ilie Bolojan a fost atunci acuzat de vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, că a sabotat eforturile diplomatice făcute în ultimul an.
Hotărârea permite organizarea de activităţi de susţinere a candidaturii României în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26), care va avea loc la Doha (Qatar), în perioada 9-27 noiembrie, scrie news.ro.
„De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii de organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”, a transmis Guvernul.
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este agenţia specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, înfiinţată în anul 1865 şi cea mai veche dintre agenţiile specializate ONU. UIT are 194 de state membre şi peste 1000 de reprezentanţi ai sectorului privat şi ai mediului academic.
Reamintim că, la finalul săptămânii trecute, vicepreşedintele ANCOM, Pavel Popescu, îl acuza pe fostul premier Ilie Bolojan, actual președinte al PNL, partid din care a făcut parte, că a sabotat eforturile diplomatice făcute pentru candidatura României.
La scurt timp după ce fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a sărit în apărarea lui Ilie Bolojan, ca replică la acuzațiile de minciună pe care vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, i le-a adus fostului premier, a venit o nouă reacție din partea taberei adverse celor doi foști membri ai Executivului. Popescu afirmă tăios, la rândul său, că „minciuna pare standard obligatoriu pentru a intra în echipa de consiliere a lui Ilie Bolojan”.
În replică, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, l-a acuzat pe Popescu de faptul că „minte cum respiră”. Potrivit lui Dogioiu, acesta este supărat că în ultima şedinţă condusă de Ilie Bolojan nu s-a aprobat finanţarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. În schimb, s-ar fi aprobat bani pentru candidatura lui Dacian Cioloş la Organizaţia Internaţională a Francofoniei.
Atacul lui Popescu a generat intervenția Ioanei Dogioiu, care a spus, printre altele, că „înțelege supărarea domnului Popescu, dar nu și minciuna grosieră”.