Guvernul condus de Luca Niculescu a aprobat, vineri 30 octombrie, Hotărârea pentru susţinerea candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Aceasta include și organizarea unei mese tradiţionale în Qatar pentru un număr de aproximativ 1.000 de persoane.

Este vorba de actul normativ pe care fostul premier Ilie Bolojan l-a retras de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Guvern pe care a condus-o. Premierul demis Ilie Bolojan a fost atunci acuzat de vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, că a sabotat eforturile diplomatice făcute în ultimul an.

ANCOM candidează pentru un nou mandat la PP-26

Hotărârea permite organizarea de activităţi de susţinere a candidaturii României în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26), care va avea loc la Doha (Qatar), în perioada 9-27 noiembrie, scrie news.ro.

„De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii de organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”, a transmis Guvernul.