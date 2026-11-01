Caz revoltător în Olt. Un preot, acuzat de pornografie infantilă

Preotul din localitatea Găneasa din județul Olt a fost dus la audieri, azi, după ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul București, că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Slatina, ar încerca să racoleze minore, prin intermediul rețelelor de socializare, în scopuri sexuale, solicitându-le acestora materiale cu caracter pornografic.

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„În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale”, spun polițiștii.