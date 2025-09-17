TRUMP se va întâlni cu Netanyahu la finalul lunii septembrie/ Președintele SUA sprijină operațiunile israeliene împotriva grupării Hamas

Președintele american, Donald Trump, l-a invitat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, la sfârșitul lunii septembrie.

Potrivit declarațiilor lui Netanyahu, vizita va avea loc pe 29 septembrie, la trei zile după discursul program al premierului la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din New York.

Netanyahu a anunțat întâlnirea în timpul unei conferințe de presă despre starea economiei Israelului, după ce s-a confruntat cu critici aspre pentru declarația sa conform căreia statul trebuie să devină din ce în ce mai independent.

Trump l-a invitat pe Netanyahu la Casa Albă cu ocazia unei convorbiri telefonice. Aceasta ar fi a patra întâlnire între cei doi lideri, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a arătat un sprijin ferm pentru Israel, îndemnând gruparea Hamas să predea armele pentru a evita o posibilă escaladare a operațiunilor militare, potrivit ziarului The Times of Israel.

Atacul israelian din Doha, în urma căruia au murit cinci membri ai grupării Hamas și un membru al forțelor de securitate din Qatar, a provocat reacții dure din partea statelor arabe. Doha a îndemnat comunitatea internațională să „pună capăt standardelor duble” față de Israel.

Israelul continuă operațiunile în orașul Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, duminică, Israelul împotriva întreprinderii unor noi operațiuni militare împotriva Qatarului, țară pe care liderul american o consideră „un foarte bun aliat”.

„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul și toți ceilalți trebuie să fie atenți. Când atacăm oameni, trebuie să fim atenți”, a declarat Trump, dezvăluind că este „foarte nemulțumit” de atacul israelian.

Armata israeliană a anunțat, miercuri, deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

